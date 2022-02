Wie die Allee der besonderen Anlässe in Mügeln noch attraktiver werden soll

Mügeln

Im 20. Jahr des Bestehens der „ Allee der besonderen Anlässe“ hat sich eine Arbeitsgruppe gefunden, die dieses Projekt zukunftssicher machen und seine Attraktivität als Ausflugsort steigern möchte. „Michael Zehme hat die Allee als Herzensprojekt angelegt und entwickelt. Wir möchten einfach, dass die Last nicht mehr nur auf seinen Schultern ruht“, erläutert Frank Teichgräber-Kretschmer.

40 Bäume mit Informationen

Immerhin spreche man jetzt nicht mehr nur von einem Dutzend Bäume. Mit dazu gehörenden Holztafeln mit Erläuterungen zur Baumart und Granitstein mit Platte, auf der die Baumpaten benannt sind. „Zur Allee gehören mittlerweile 40 Bäume“, erläutert der aus Karlshagen Stammende, der nach einer Lehre in Meißen und Berufsstart in Magdeburg nun in Leipzig arbeitet und im September 2020 nach Mügeln gezogen ist.

Allee bietet Platz für 80 Anlässe

Dafür, dass es dennoch schon die Bäume 60 bis 63 gibt, gäbe es einen einfachen Grund. „Wir haben uns in der Arbeitsgruppe mal angeschaut, wo in Zukunft Bäume gepflanzt werden sollen. Die Bäume sind jetzt schon so nummeriert, als ob alle Pflanzstellen besetzt wären“, erklärt 33-Jährige. Die 63 ist dabei nicht die höchste vergebene Nummer, denn die Allee soll auf 80 Bäume erweitert werden. Das klinge nach einem großen Zuwachs, aber dennoch werde der Anger seinen Charakter behalten und nicht zum Wald werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielmehr solle man die künftig 80 Anlässe auf einem Rundweg von der Angerterrasse über den Spielplatz und zurück zum Backhaus in Augenschein nehmen können und sich an der vielfältigen Baumsammlung erfreuen.

Mit mittlerweile 40 Bäumen lasse sich – bei aller Unterstützung durch die Stadt – nicht alles einfach so auf Zuruf erledigen. Das beträfe sowohl die Pflege als auch die weitere Gestaltung. „In einem ersten Schritt haben wir die teils schon stark verwitterten Holztafeln durch solche aus wetterfestem Kunststoff ersetzt, denen ein Stahlkern die erforderliche Stabilität verleiht“, erläutert Frank Teichgräber-Kretschmer die ersten Neuerungen. Diese Neuausstattung sei dank des Sponsorings von Anett und Volkhard Jäger von der Oschatzer Firma Fenster-Wolf möglich gewesen. Allerdings seien die ersten beiden der Mitte Dezember aufgebauten Exemplare bereits dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

Neues Modell für Baumpflege

Bei der Baumpflege strebe man ein neues Modell an. „Bisher war das Thema für die Baumpaten mit dem Kauf und dem Pflanzen abgehakt“, erläutert der Neu-Mügelner. Klar sei aber, dass sich Leute, die aus Nah, aber vor allem Fern hierher kämen, um ihr Klassentreffen zu feiern und aus diesem Anlass einen Baum pflanzten, dann eher nicht um dessen Pflege kümmern könnten. Außerdem zeige die Erfahrung, dass gern mal zu kleine Bäume gekauft würden. Das Bild einer Allee könne so nicht entstehen.

„Unsere Arbeitsgruppe ist jetzt in Absprachen, ob die fachgerechte Pflanzung durch eine Gärtnerei oder Baumschule übernommen wird. Bei dieser könnten die Baumpaten ihren Favoriten auswählen“, erklärt Frank Teichgräber-Kretschmer. Sie bräuchten sich dann nicht mehr um den Transport kümmern. Geprüft werde alternativ, ob man den Baumpaten Vorgaben zur Höhe und zum Stammdurchmesser der Pflanzen mache. Die Pflege wolle man dann über Baumpatenschaften sichern, bei denen tatsächlich Monats- oder Jahresbeiträge gezahlt würden.

Warteliste für Pflanzplätze

Möglicherweise werde es so etwas teurer, seinen besonderen Anlass mit einem Baum zu würdigen – insbesondere, wenn man bisher die Baumarktpreise für Gehölze im Blick hatte. Aber die Nachfrage sei da. „Es gibt eine Warteliste für die nächsten Pflanzplätze“, betont der 33-Jährige. Man strebe künftig je einen Pflanztag im Frühjahr und im Herbst an – verbunden mit einem kleinen Fest. Für den kommenden Herbst halte er das für realistisch, bezüglich des Frühjahrs sei er eher skeptisch. Diese Pflanztage wären dann nach Vorstellung der Arbeitsgruppe gleich Treffen aller Baumpaten und überhaupt ein weiterer Höhepunkt auf dem Anger.

Die AG, die weiterhin Teil des Stadtmarketingvereines „Meine Bischofsstadt Mügeln“ bleibe, richtet derzeit eine Extraseite für die „Allee der besonderen Anlässe“ im Internet ein. Obwohl dort noch keine Inhalte hinterlegt sind, kann man über die QR-Codes auf den Tafeln neben den Bäumen schon auf diese Seite gelangen.

Die Geschichte dieser Allee habe übrigens gezeigt, dass nicht jeder besondere Anlass Bestand habe, auch wenn er mit einem Baum bedacht werde. Rund die Hälfte aller Paare, die zu ihrer Hochzeit dort einen Baum gepflanzt hätte, sei nicht mehr zusammen.

Von Axel Kaminski