Wie die Karnickel: Weihnachtsmarkt in der 3G-Box

Oschatz/Region

Schluss mit der Einzelhaft im O-Schatz-Park: Die Kaninchen der Oschatzer Lebenshilfe bekommen endlich größere Gehege, mehr Auslauf und ein paar Kumpels. So will es das Tierwohl und so soll es auch sein.

Dass die knuffigen Tiere sich in Gruppen wohler fühlen als alleine im engen Stall, kann jeder nachvollziehen, der im Lockdown in einer Neubauwohnung hockte. Überhaupt sollten wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen. Menschen wie Mümmler haben bisweilen ein dickes Fell, flinke Füße – und jeder von uns kennt doch wenigstens einen Zweibeiner, dem er gern die Ohren lang ziehen würde...

Die artgerechte Haltung der Karnickel hilft uns in der Pandemiepolitik. Sachsen will auf Weihnachtsmärkten der Infektionsgefahr mit Verweilzonen und Flanierzonen Herr werden. Ich kannte ja bisher nur die drei Glühwein-Zonen: 1: da, wo ich ihn kaufe, 2: da, wo ich ihn trinke und 3: da, wo ich ihn wieder los werde.

Warum denn so kompliziert? Was beim Tierschutz klappt, hilft auch beim Coronaschutz. Analog zu Kaninchenställen sollten auf jedem Weihnachtsmarkt drei große Gehege stehen: eins für die Geimpften, eins für die Getesteten und eins für die Genesenen – und die Ungeimpften dürfen sich wahlweise vor Ort spritzen, testen oder infizieren lassen. Mehr Versuchskaninchen geht nicht.

Neben Ente, Gans und Fisch haben sich Hase und Kaninchen für die Festtage etabliert, welche auf die Weihnachtsmärkte folgen. Hier bleibt auch in jeder noch so verrückten Zeit wirklich alles beim Alten. Ob Sie allein zu Hause sitzen oder in Familie feiern, bei allem was auf den Tisch kommt, ob Kaninchen oder nicht, gilt seit jeher die 3-G-Regel, ohne das jemand extra darauf hinweisen muss: geschlachtet, gebraten und gegessen.

Von Christian Kunze