Wie die alte Schule Wiesenena zum modernen Trainingszentrum wurde

Regine Langöhr-Straube freut sich bereits auf die Skatrunden. Wenn das Vorstandsmitglied heute im Begegnungsraum des neuen Trainingszentrums des Vereins Shintai Wiedemar steht, ist von den Anstrengungen der vergangenen vier Jahre kaum mehr etwas übrig. Das Lächeln überwiegt. Dabei war Langöhr-Straube öfter im Begriff das Handtuch zu werfen, wie sie sagt. Doch jetzt ist der Umbau der seit 2017 leer stehenden Grundschule in Wiesenena so gut wie geschafft. Die ersten Trainingseinheiten der Kinder fanden statt. Nun werden letzte Handgriffe vorgenommen.

Mitgliederschwund und Neuanträge

Von der früheren Nutzung als Schule ist nichts mehr zu sehen. Dort, wo sich einst die Klassenzimmer reihten, ist heute ein etwa 200 Quadratmeter großer Trainingsraum. An der Stirnseite des Gebäudes gibt es einen weiteren kleineren. Dazwischen befinden sich die Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen sowie der Begegnungsraum. Von Letzterem ist es auch für Eltern, Omas und Opas möglich, das Geschehen auf der Trainingsmatte bei Kaffee und Kuchen durch zwei Plexiglasscheiben zu verfolgen.

Seit 1999 sind die Shintai-Sportler in Wiesenena, bieten für Erwachsene und Kinder Karate, Yoga, Zumba und Fitness an. In den Vorjahren hatte der Verein mit Mitgliederverlusten zu kämpfen. Erst war der marode bisherige Trainingsraum in der ehemaligen Gaststätte Wiesenena nur wenige hundert Meter entfernt häufiger Grund für Abgänge, dann kam Corona. Von 250 Mitgliedern zu Spitzenzeiten und etwa 150 vor der Pandemie sind heute noch gut 100 übrig. Diese kommen aus den Gemeinden der Umgebung, aus den Städten Delitzsch, Leipzig und Halle.

Doch das neue Trainings- und Begegnungszentrum wird voraussichtlich häufiger genutzt werden, als bei der ersten Idee 2017 gedacht. Denn mit der neuen freien Grundschule „Falkennest“ in Wiesenena ist eine Partnerschaft entstanden. Ab dem kommenden Schuljahr will die private Bildungseinrichtung starten und das Shintai-Trainingszentrum für die Sportstunden nutzen. Zudem will die Schule das Grundstück nutzen, etwa für einen Schulgarten.

Eigenleistung und Förderung

Dem Verein geht es nicht nur um Sport: Die ehemalige Grundschule soll auch ein Ort für Begegnungen sein, für Hochzeiten und Schulanfänge gemietet werden, zum Treffpunkt werden. Und eben auch Platz für Skat- und Strickrunden bieten. Alles das, was zur Dorfgemeinschaft beiträgt, sagt Regine Langöhr-Straube.

240 000 Euro hat der Verein in die Hand genommen, 80 Prozent bekommt er aus dem EU-Programm Leader gefördert. Mit dem Geld haben die Sportler eine Wasser-, Heizungs- und Lüftungsanlage installiert, zahlreiche Mauern eingerissen und andere wieder aufgebaut, neuen Boden verlegt und gemalert. Vieles davon in Eigenleistung der Mitglieder und befreundeter Vereine.

Verein ist auf Helfer angewiesen

So wie Heino Neumann vom Verein Osmünder Spritze 1811 aus dem benachbarten Kabelsketal in Sachsen-Anhalt. Der Verein kümmert sich nicht nur um den Erhalt historischer Feuerwehrtechnik, sondern ist auch in der Gemeinde Wiedemar zuhause und setzt sich für die Pflege der Dorfkultur ein, sagt Neumann. Er ist auf den Umbau der Grundschule beim Wiedemarer Vereinstreffen vor zwei Jahren aufmerksam geworden, sagt Neumann. Seitdem hilft er öfter aus und mit. Ohne freiwillige Helfer wie ihn wäre es nicht gegangen, erklärt Regine Langöhr-Straube. „Sonst wäre es noch teurer geworden“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende Doreen Naleppa.

Aktuell ist der Verein noch auf der Suche nach weiteren Möbeln. Die bisherigen Tische sind viel älter als der Verein selbst und könnten durch eine neuere Generation ersetzt werden, sagen Langöhr-Straube und Naleppa.

Helfen würde dem Verein auch eine Scheuermaschine. Mit dieser könnten die Sporträume zwischen den Trainings- und Schuleinheiten besser gereinigt werden. Denn bisher erledigt das der Verein per Hand. „Wenn eine Firma eine ausrangiert, würden wir sie nehmen“, sagt Langöhr-Straube. „Es ist aber nichts Lebensnotwendiges“.

Eines haben die Shintais jetzt noch vor: Wenn es die pandemische Lage zuletzt, soll der Umbau in den kommenden Monaten mit einer Einweihungsfeier offiziell abgeschlossen werden.

Von Mathias Schönknecht