Wie ein Oschatzer hilft, die Schokolade zu revolutionieren

Oschatz

Vom Abfallprodukt zum erfolgreichen Geschäftsmodell. „Die lange Entwicklung hat nun endlich zum Resultat geführt und wir freuen uns riesig, dass wir nötige Ziele erreichen konnten, um auch als Unternehmen nachhaltig existieren zu können“, sagt Matthias Göhler, der seit der Gründung das Schweizer-ghanaische Startup-Unternehmen Koa mit aufbaut und sich besonders freut, dass bewiesen werden konnte, was eine jahrzehntelang existierende Industrie nicht schaffte. Durch einen innovativen Ansatz bei der Gewinnung eines Rohstoffs, der bisher eigentlich als Abfallprodukt in der Kakaoernte galt, kann nun ein positiver Effekt vor allem für die Kleinbauern im afrikanischen Staat Ghana erreicht werden.

in diesem Jahr kam der Durchbruch

In diesem Jahr kam es zu einem Durchbruch für die Kakaofrucht: Denn nun hat das bekannte Unternehmen Lindt & Sprüngli das Kakaofruchtfleisch als Zutat in seiner Schokolade für sich entdeckt und erzeugt damit einen enormen Schwung in diesem Segment und in der gesamten Lebensmittelindustrie.

Matthias Göhler war bereits mehrmals in Ghana. Quelle: privat

Bisher konnte das Fruchtfleisch, das die Kakaobohnen umhüllt, aufgrund mangelnder Infrastruktur und Technologie in Kakaoanbauländern nicht verarbeitet werden. Bei der konventionellen Kakao-Verarbeitung wurde lediglich ein kleiner Teil der weißen Pulpe für die Fermentation verwendet. Koa hat jedoch einen Weg gefunden, die Kakaofrucht mit innovativen Prozessen und in enger Zusammenarbeit mit aktuell 1600 Kleinbauern schonend zu verarbeiten. So ermöglicht Koa ghanaischen Kleinbauern eine Einkommenssteigerung von bis zu 30 Prozent und kurbelt gleichzeitig eine neue Wertschöpfung im ländlichen Ghana an. Mitgründer der Firma Koa sind zudem Michael Acquah aus Ghana, Benjamin Kuschnik und Anian Schreiber aus Deutschland.

Die Firma hilft den Menschen vor Ort in Ghana. Quelle: Ben Rotthoff

Von Nordsachsen in die Schweiz

Koa lancierte neben dem puren Kakaofruchtsaft als erstes Unternehmen ein 100-prozentig natürliches und schonend getrocknetes Kakaofruchtfleisch: „Koa Powder“. Das tropisch-fruchtige Pulver eröffnet neue Möglichkeiten für Schokoladenprodukte und Backwaren und bringt einen neuen Geschmack auf den Markt.

Das Fruchtfleisch der Kakaofrucht. Quelle: Koa

Warum das auch für Nordsachsen spannend ist? Natürlich nicht nur, weil es die leckere Schokolade auch bald hier zu kosten gibt, sondern vor allem, weil Matthias Göhler aus dem nordsächsischen Oschatz stammt. „Der Ursprung des Ganzen liegt einige Jahre zurück“, erzählt er. „Wir kamen zu der Idee mit dem Kakao über Umwege. Während eines ersten Projektes, welches das Ziel hatte, die ländlichen Regionen mittels Solar mit Strom zu versorgen, um so neue Wertschöpfungsketten zu ermöglichen, haben wir gemerkt, dass die lokalen Bauern mehrheitlich Kakaobauern sind. Zwischen 70 und 90 Prozent des weltweiten Kakaos kommt aus Westafrika. Dies aus meist kleinstbäuerlichen Strukturen. Wir stellten fest, dass bei der Kakaobohne das Fruchtfleisch und die Schale weggeworfen wurden, und sahen hier großes Potenzial. Wir wollten das Wegwerf-Produkt nutzbar machen, denn wenn man da etwas ändern kann, hat man einen Schlüssel, um das Leben von ganz vielen Menschen in diesen Regionen zu ändern, in denen oft bittere Armut und Hunger herrschen.“

Chocolatiers in Deutschland überzeugen

Koa arbeitet seit 2017 mit Kleinbauern in Ghana zusammen und bietet eine wachsende Palette an Kakaofruchtprodukten für ein breites Anwendungsspektrum. Den Grundstein legte Koa mit „Koa Pure“, einem 100-prozentig natürlichen Kakaofruchtsaft, den es seit 2017 hauptsächlich auf dem Schweizer Markt und seit 2018 auch in Deutschland zu kaufen gibt. Bereits 2020 lancierten Schokoladenmanufakturen in der Schweiz dann erste Schokoladenkreationen auf Basis des konzentrierten Kakaofruchtsafts von Koa, was nun mit „Koa Powder“ ergänzt wird. Alle Koa-Produkte sind rein natürlich, schonend verarbeitet und 100-prozentig transparent rückverfolgbar bis zum Bauern.

Produkte von Koa. Quelle: Koa

Der Oschatzer Matthias Göhler ist seit Beginn bei Koa dabei, arbeitete durch die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten und Synergien parallel dazu jedoch noch für ein französisches Unternehmen, welches ebenfalls in der Schweiz vertreten ist. Als Startup – als junges Unternehmen mit einer neuen, innovativen Geschäftsidee – ist das eine gute Möglichkeit, um in den Anfangsjahren Kosten sparen zu können. Nachdem 2019 Koa eine Größe erreicht hat, die eine doppelte Beschäftigung zeitlich nicht mehr zuließ, wechselte Göhler komplett zu Koa, um sich noch intensiver auf den weiteren Aufbau konzentrieren zu können.

Seine Stärke ist die Zwischenmenschlichkeit und daher ist er für den Vertrieb genau der Richtige. „Es macht mir große Freude, mit den Leuten zu sprechen. So habe ich unter anderem Kontakt mit zahlreichen Sterneköchen, die immer gerne etwas Neues ausprobieren, mit Chocolatiers in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wünsche mir zudem auch, Kontakte zu Gastronomen und Chocolatiers aus meiner Heimat zu knüpfen.“ So ist er unter anderem bereits mit dem Wermsdorfer Chocolatier und mit dem Liebschützberger Unternehmen Crisbiss in Kontakt und Austausch.

Der größte Teil des weltweit angebauten Kakaos kommt heute aus Westafrika. Quelle: Ben Rotthoff

Herzliche Begegnungen in Afrika

Er selbst war drei Mal in Ghana. „Die Menschen sind super herzlich. Sie lieben es, wenn man ein ,Hallo, wie geht es dir?’ in ihrer Sprache spricht. Das ist oft bereits der Eisbrecher. Als wir begannen, waren die Menschen ein wenig misstrauisch. Doch nur solange, bis sie sahen, welche positive Entwicklung Koa für sie mit sich bringt. Die Entwicklung des Projektes bringt immer wieder schöne Erlebnisse mit sich. Als wir beispielsweise auf einem Souvenirmarkt in der Hauptstadt Accra waren, hat ein Händler gefragt, was wir hier in Ghana machen. Als wir es erklärten, dass wir im fünf Stunden entfernten Akrofuom tätig sind, meinte er: ‚Ach, ihr seid das? Meine Familie wohnt dort. Es ist so cool, was ihr macht. Es hilft den Menschen vor Ort so sehr!‘. Das gibt einem ein sehr positives Gefühl.“ Eine weitere Erinnerung Göhlers ist, wie seine Kollegin Ursina nach einer ihrer Ghana-Reisen bemerkte, dass nach und nach immer mehr Bauern eine Brille trugen. Denn durch die höheren Einnahmen konnten sie sich diese nun leisten. „Es ist so schön zu sehen, wie Stück für Stück etwas erreicht und ein Leben für die Bauern ermöglicht werden kann, welches für uns selbstverständlich ist. Und genau das ist das Ziel von Koa.“

Von Kristin Engel