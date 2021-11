Wie eine angemeldete Veranstaltung in Oschatz coronakonform bleibt

Oschatz

Samstag Nachmittag trafen sich in Oschatz insgesamt 35 Personen zu einer angemeldeten Versammlung in der Dresdener Straße.

Um den Anforderungen der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung zu entsprechen, erfolgte die Aufteilung der Teilnehmer in vier separate, ortsfeste Versammlungen mit eigenen Versammlungsleitern, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit. Die Versammlungsteilnehmer trugen mehrere Banner sowie Flaggen bei sich und hielten sich an alle Bestimmungen und Auflagen. Es kam zu keinen Vorkommnissen, so die Polizei abschließend.

Von sg