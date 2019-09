Wie lassen sich Alpakas vor Wölfen schützen? Züchter aus Remsa holt sich Rat aus Chile

Region Oschatz/Wiederoda

Den ersten Schock haben die Alpakazüchter in der Region überwunden, die Angst vor dem Wolf ist aber auch einen Monat danach nicht verschwunden. In der Nacht zum 5. August wurdeerstmals nahe Oschatz in Malkwitz eine Alpakastute von einem Wolf gerissen. Das war das zweite Tier dieser Art im Freistaat, das einem Wolf zum Opfer gefallen ist.

Als einer der größten Alpakazüchter Deutschlands ist Hartwig Kraft von Wedels Firma „Zauberland Alpakas“, die im kleinen Ort Remsa (Stadt Mügeln) mehrere Herden mit aktuell insgesamt rund 150 Tieren stehen hat, zwar noch nicht Opfer von Wolfsangriffen geworden. Doch der 51-Jährige ist trotzdem vorsichtig geworden und stallt seine Tiere zur Sicherheit nachts ein. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die wertvollen Alpakas – für Spitzentiere werden fünfstellige Summen gezahlt – vor dem Angriff von Wölfen zu schützen?

Züchter aus Arica zu Besuch

Dieses Thema spielte am Donnerstag eine Rolle, als die Remsaer Besuch von chilenischen Züchtern bekamen. Alpakas stammen überwiegend aus Südamerika, vorrangig aus Bolivien, Peru – und eben Chile. Dort leben sie vor allem in den Höhen der Anden, aber auch im Tiefland.

Auf Vermittlung der chilenischen Botschaft in Berlin ist der Kontakt zwischen dem sächsischen Remsa und dem Alpaka-Züchter Herbert Holler (34) zu Stande gekommen, der in Arica im äußersten Norden des südamerikanischen Anden-Staates eine Herde mit etwa 150 Tieren besitzt. Holler ist zusammen mit seiner Mutter Dora Maldonado (63) nach Deutschland geflogen, um hier Kontakte zu Züchtern zu knüpfen und um die Marktchancen für seine Tiere zu erkunden.

Die Alpakas haben in Chile ganz andere Raubtiere zum Feind als in Deutschland. „Bei uns hat es der Kondor auf kranke oder neu geborene Alpakas abgesehen“, sagte Holler. Mit bis zu drei Metern Flügelspannweite ist der Andenkondor, der zur Familie der sogenannten Neuweltgeier gehört, die größte Greifvogelart der Welt. Ausrichten können die chilenischen Züchter wenig gegen diesen Feind aus der Luft. „Als unser Nationaltier ist der Kondor geschützt“, nennt der 34-Jährige den Grund.

Gefährlich für Alpakas

Noch gefährlicher für Alpakas sind Pumas, die hauptsächlich in den Anden vorkommen. Die Raubkatzen können eine Schulterhöhe von 90 Zentimetern und ein Gewicht bis zu 100 Kilogramm erreichen und haben es besonders auf junge Alpakas abgesehen. Da Herbert Hollers Herden im Tiefland weiden, hat er noch keinen Puma-Angriff erlebt. Die Tiere seiner Kollegen in den Anden sind da weitaus gefährdeter. „Wenn sich der Herde ein Puma nähert, schießen die Züchter in die Luft – und ab und zu auch mal einen Puma tot“, sagt Holler. Außerdem würden Feuer mit Materialien entzündet, deren Geruch Pumas in die Flucht schlägt. Diese Feuer hat Hartwig Kraft von Wedel bei Reisen nach Chile, woher er lange Zeit bis 2013 seine Tiere importierte, selbst gesehen und gerochen.

Reaktionen des Wolfes auf Feuer ungewiss

Wäre das auch eine Möglichkeit für Remsa, um diehiesigen Alpakas vor Wolfsangriffen zu schützen? „Wie der Wolf damit umgehen würde, wissen wir nicht. Und legal wäre es sicher auch nicht, zur Abwehr ein Feuer zu entzünden“ , ist der 51-Jährige eher skeptisch. Für die Alpakas in Remsa bedeutet das: Sie werden wohl auch künftig nachts im Stall schlafen müssen.

Von Frank Hörügel