Wie sich Oschatzer Sparte auf 100-jähriges Bestehen vorbereitet

Der Gartenverein Oschatz-Süd „Erich Billert“ will nach der coronabedingten Zwangspause wieder in den Feiermodus zurück kehren – allerdings erst im nächsten Jahr. Dann steht ein rundes Jubiläum auf dem Programm: Die Gartenanlage feiert 2023 ihr 100-jähriges Bestehen.

„In den letzten zwei Jahren ist es, wie in vielen anderen Vereinen, auch in der Anlage ,Erich Billert’ ruhiger geworden“, blickt der Vereinsvorsitzende Christoph Senkel zurück. Diese Pause ist den Kleingärtnern schwer gefallen, sorgten sie doch in den vergangenen Jahren mit Osterfest, Herbstfest oder Kinder- und Gartenfest für kulturelle Anziehungspunkte über ihre Sparte hinaus. Letztmals konnte 2019 das 40. Kinder- und Gartenfest gefeiert werden, dann war wegen Corona erst mal Schluss.

Mit frischer Energie wenden sich die Gartenfreunde nun ihrem runden Jubiläum im nächsten Jahr zu. „Deshalb wurden im vergangenen Jahr und auch im diesem Jahr wieder umfangreiche Verschönerungsarbeiten durchgeführt“, informiert Senkel. Derzeit laufe mit der Elektrofachfirma Karsten Schumann und dem verantwortlichen Vereinselektriker Joachim Köhnke ein Großprojekt zur Neuinstallation von drei Verteilerstationen im Umfang von rund 15 000 Euro. Außerdem werden in der Sparte verschiedene Steinsandwege eingegrast, um diese umweltfreundlich zu gestalten.

Laubgehölze und Sträucher ersetzen entwurzelte Bäume

Im Freizeitzentrum werden die durch Sturmschäden beziehungsweise Trockenheit entwurzelten 20 Nadelbäume mit Unterstützung der Baumschule Müller aus Oschatz durch verschiedene Laubgehölze und Sträucher ersetzt. Und in einem Teil der freien Gärten, in denen keine Lauben stehen, werden Ziergehölze gepflanzt sowie Tulpen, Narzissen und Krokusse gesteckt. Senkel: „Die Gartenfreunde sind aufgerufen, ihre Lauben auf Vordermann zu bringen und die Gärten weiter kleingärtnerisch zu nutzen.“ Das Vereinsheim „Zur Wasserturmperle“ soll in nächster Zeit wieder stärker genutzt werden.

Neuer Vorstand wird gewählt

Derzeit bereiten der Verein und Christoph Senkel, der seit 42 Jahren Vorsitzender ist, die Wahl des neuen Vorstands am 21. Mai vor. Das sei eine schwierige Aufgabe, da der bürokratische Aufwand immer größer geworden sei. „Hier sind alle Mitglieder gefordert, dass der Verein und die Gartenanlage in den nächsten Jahren bestehen bleibt“, so der Vereinsvorstand.

