Wie steht es in Nordsachsen um den Impfschutz für Kinder?

Nordsachsen

Der Impfstatus der Kinder im Landkreis Nordsachsen wird vom Landratsamt generell als gut eingeschätzt und liegt dabei sogar noch über dem ohnehin hohen deutschlandweiten Niveau. Das geht nun aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. Vorausgegangen war eine entsprechende Anfrage der Linken-Fraktion im Kreistag.

Über dem bundesweiten Durchschnitt

Die aktuellsten bundesweiten Vergleichsdaten liegen aus dem Schuljahr 2016/17 vor. Der damals bei den Schulaufnahmeuntersuchungen dokumentierte vollständige Impfschutz stellt sich laut Landratsamt im Landkreis Nordsachsen wie folgt dar: Diphtherie 96,6 Prozent, Tetanus 96,7 Prozent, Keuchhusten 96,5 Prozent, Poliomyelitis 94,3 Prozent und Haemophilus influenzae Typ b/Hib 94,8 Prozent. Dazu im Vergleich die deutschlandweiten Zahlen: Diphtherie 93,6 Prozent, Tetanus 93,8 Prozent, Keuchhusten 93,2 Prozent, Poliomyelitis 92,9 Prozent und Haemophilus influenzae Typ b/Hib 91,6 Prozent.

Masernimpfschutz im Fokus

Positiv falle, so die nordsächsische Sozialdezernentin Heike Schmidt, in diesem Kontext auch ein Blick auf den zuletzt stark im öffentlichen Fokus stehenden Masernimpfschutz aus. „Im Alter von drei beziehungsweise vier Jahren findet die freiwillige Kita-Untersuchung statt. Im Schuljahr 2018/2019 lag uns zu dieser Untersuchung von 675 Kindern der Impfausweis vor. 666 Kinder – 98,7 Prozent – hatten zum damaligen Zeitpunkt einen vollständigen Masernimpfschutz“, erklärte Heike Schmidt. „Im Alter von fünf beziehungsweise sechs Jahren findet die Schulaufnahmeuntersuchung statt. 97,1 Prozent dieser Kinder hatten mindestens eine, 87,9 Prozent sogar zwei Masernimpfungen.“

Höchstens vereinzelte Impfverweigerer

Über den Anteil der hartnäckigen Impfverweigerer im Landkreis könne die Verwaltung keine Angaben machen, heißt es in der Antwort des Landrates an die Linken-Fraktion. So hatten zur Schulaufnahmeuntersuchung 2018/19 insgesamt 45 Kinder keine Masernimpfung und 25 Kinder keine Tetanusimpfung. „Die Gründe für fehlende Impfungen zum Untersuchungszeitpunkt sind nicht bekannt und sicher sehr unterschiedlich und beinhalten höchstens vereinzelte Impfverweigerer, was aber nicht belegt ist“, so das Landratsamt.

Gesetzesänderung

Dezernentin Heike Schmidt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass entsprechend des Ende Dezember 2019 vom Bundestag beschlossenen und vom Bundesrat bereits gebilligten Masernschutzgesetzes in den Kindertagesstätten, aber auch bei Tagesmüttern und -vätern vor Beginn der Kinderbetreuung ein Impfausweis vorgelegt werden müsse. Aus Sicht des nordsächsischen Gesundheitsamtes ist es wichtig, dass die Beratungs- und Impfangebote für die Betroffenen unkompliziert und wohnortnah erreicht werden können und mit Blick auf die Haus- und Kinderarztversorgung in der Fläche verfügbar bleiben.

Kitas melden Impfmuffel ans Gesundheitsamt

Hinweise, dass in Nordsachsen in der Vergangenheit Kinder wegen fehlender Impfungen nicht in Kitas oder von Tagesmüttern aufgenommen wurden, gebe es bisher nicht, so die Kreisverwaltung weiter. Durch die Gesetzesänderung sei die Lage bei Kitas und Tagesmüttern bei der Masernimpfung inzwischen so: „Sofern das Kind keiner Schulbesuchs- oder sonstigen Unterbringungspflicht unterliegt, werden diese bei fehlender Masernschutzimpfung nicht aufgenommen.“ Bereits seit Juli 2017 müssten Kindertageseinrichtungen Eltern dem Gesundheitsamt melden, die vor der Erstaufnahme ihres Kindes, welches nicht den empfohlenen Impfstatus besitzt, keinen schriftlichen Nachweis über eine Impfberatung erbracht haben. Das Gesundheitsamt lädt diese Eltern dann zu einem Beratungsgespräch ein.

Generelle Impfpflicht?

Eine Notwendigkeit einer generellen Impfpflicht sieht das Gesundheitsamt nicht: Betrachte man die Impfquote im Landkreis, sei „wohl davon auszugehen, dass der ,mündige Bürger’ durchaus in der großen Mehrzahl die Impfungen wünscht, deren Notwendigkeit erkennt und die vorhandenen Angebote nutzt.

Michael Friedrich, Linke-Fraktionschef im Kreistag, kommentierte die Antwort auf seine Anfrage übrigens so: „Sehr gute Arbeit im Sozialdezernat!“

Von LVZ