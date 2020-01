Wie weiter nach der Grundschule? Überblick über Gymnasien und Oberschulen

Nordsachsen

Am 7. Februar 2020 erhalten die Viertklässler ihre Bildungsempfehlung. Doch welche Bildungseinrichtung ist geeignet?

Zur Galerie Wann findet an der Schule in Ihrer Nähe der Tag der offenen Tür statt: Hier finden Sie die Übersicht.

Für die, die sich noch nicht festgelegt haben, bieten wir einen Überblick über Besonderheiten und Profile von Gymnasien und Oberschulen der Regionen Delitzsch, Eilenburg und Oschatz.

Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch

Das Ehrenberg-Gymnasium in Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Tag der offenen Tür: 17. Januar, 15 bis 18 Uhr

Anmeldung:17. bis 21. Februar 8 bis 13 Uhr, 24. bis 27. Februar 7 bis 15 Uhr, 25. Februar 7 bis 17 Uhr Die Anmeldung ist an beiden Standorten möglich.

Adresse: Dübener Straße 20 und Am Wallgraben 16, 04509 Delitzsch, Tel. 034202 3820 und 034202 63866, Fax: 034202 38221, Homepage:www.ehrenberg-gymnasium.de, E-Mail: sekretariat@ehrenberg-gymnasium.de

Schülerzahl: 970; Lehrerzahl: 83; Schulleiter: Frank Werner

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Naturwissenschaftliches, sportliches und künstlerisches Profil; zusätzliche Leistungskurse Kunst, Biologie, Chemie, Physik; Teilnahme an Olympiaden; 27 Ganztagsangebote; Oskar-Reime-Chor und Ehrenberg-Spatzen; Schülerradio, Schülerzeitung, Podcast-Team; Oscar-Verleihung (Schulpreise); internationale Schüleraustauschprojekte (Erasmus)

Martin-Rinckart-Gymnasium, Eilenburg

Das Rinckart-Gymnasium in Eilenburg Quelle: Ilka Fischer

Tag der offenen Tür: 25. Januar, 9 bis 12 Uhr

Anmeldung: 20./21. Februar 8 bis 11 Uhr, 24. Februar 8 bis 12.30 und 13.30 bis 15 Uhr, 25./26. Februar 8 bis 12.30 Uhr, 27. Februar 8 bis 12.30 und 13.30 bis 18 Uhr

Adresse: Hochhausstraße 49, 04838 Eilenburg, Tel.: 03423 709970, Fax: 03423 7099744, Homepage: www.mrge.de, E-Mail: sekretariat@mrge.de

Schülerzahl: 680, Lehrerzahl: 59, Schulleiter: Dieter Mannel

Fremdsprachen:Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: künstlerisches und sportliches-naturwissenschaftliches Profil; bilinguale Ausbildung; Projekt Young Engineers in Kooperation mit Profiroll Bad Düben, EBAWE und der HTWK Leipzig; Ganztagsangebote u.a. mit Chor, Elektronik, Unihockey, Volleyball, Schach, Lego-Roboter; alle Unterrichtsräume mit Beamer und Computer; Schule saniert; alle Klassen in einem Gebäude; Mensa mit mehr als 200 Plätzen; Bushaltestellen vor der Schule; Bahnhof Eilenburg-Ost in 5 Minuten erreichbar

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz. Quelle: privat

Tag der offenen Tür: 31. Januar, 16.30 bis 19.30 Uhr

Anmeldung: 24./25./26. Februar 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, 27. Februar 13 bis 18 Uhr, 28. Februar 8 bis 10 Uhr

Adresse: Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 04758 Oschatz; Tel.: 03435 9356430; Fax: 03435 93564320; Homepage: www.tmg-oschatz.de; E-Mail: sekretariat@tmg-oschatz.lernsax.de

Schülerzahl: 650; Lehrerzahl: 54 + 1 Sozialarbeiterin; Schulleiterin: Marion Müller

Fremdsprachen:Französisch, Russisch, Latein, Englisch mit Excellenzlabel „CertiLingua“

Besonderheiten:Vernetzung von Lernangeboten aus Unterricht und Ganztagsangeboten zur Talenteförderung ab Klasse 5: bilingualer Unterricht; Projekte in Kooperation mit regionalen Firmen: „Lego-Roboter“, „Wir sparen Energie“; Schüler aktiv: Cafeteria, Medienzimmer, Bibliothek; alle Unterrichtsräume mit WLAN-Zugang; Verkehrsanbindung (fünf Minuten Fußweg) Kleinbahn und Bus

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben. Quelle: Marco Stelzel

Tag der offenen Tür: 18. Januar, 9 bis 12 Uhr in Oberschule und Gymnasium

Anmeldung: im Sekretariat der Grundschule, Kirchplatz 2: 24. bis 28. Februar 8 bis 13.30 Uhr; im Sekretariat von Oberschule/ Gymnasium: 20./21. Februar 9 bis 13 Uhr, 24./25./26. Februar 8 bis 15 Uhr, 27./28. Februar 8 bis 17 Uhr

Adresse: Kirchplatz 2, 04849 Bad Düben; Tel.: 034243 22800; Fax: 034243 29493; Homepage: www.esz-baddueben.de; E-Mail : info@esz-baddueben.de

Schülerzahl: 199; Lehrerzahl: 20; Schulleiterin: Victoria Frischmann

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, Latein

Besonderheiten: Gymnasium und Oberschule in einem neuen und modern ausgestatteten Schulgebäude in der Durchwehnaer Straße; Durchlässigkeit zwischen den Schularten ist gegeben; Wertevermittlung und soziale Bildung als wesentliche Bestandteile des evangelischen Profils; Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltages; Schüler erlernen Teilnahme an demokratischen Entscheidungen im Schulalltag, beispielsweise in der Klassenleiterstunde und im Schülerparlament

Oberschule Bad Düben

Die Oberschule in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Tag der offenen Tür: 31. Januar, 16 bis 19 Uhr

Anmeldung: 21./22. Februar 9 bis 12 Uhr, 24. Februar 8 bis 18 Uhr, 25. Februar 8 bis 15 Uhr, 26. Februar 8 bis 14 Uhr, 27. Februar 8 bis 16 Uhr

Adresse: Windmühlenweg 19, 04849 Bad Düben; Tel.: 034243 22009; Fax: 034243 22038; Homepage: https://cms.sachsen.schule/osbaddueben/start/; E-Mail: Oberschule-bad-dueben@t-online.de

Schülerzahl: 370; Lehrerzahl: 40; Schulleiter: Matthias Schuster

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: Europaschule in Sachsen; Schüleraustausch mit Russland; Sprachreise der 8. Klassen nach England; Integrationsteam für Schüler mit verschiedenen Förderschwerpunkten; Berufsorientierung ab Klasse 7 bis 10, Praktika und Berufsberatung; zahlreiche Ganztagsangebote u.a. Schülerband, Volleyball; Schulsozialarbeiterin

Artur-Becker-Oberschule Delitzsch

Die Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Tag der offenen Tür: 17. Januar, 17 bis 19 Uhr

Anmeldung: 20./21. Februar 8 bis 13 Uhr, 24./26./27. Februar 8 bis 16 Uhr, 25. Februar 8 bis 18 Uhr, 28. Februar 8 bis 12 Uhr

Adresse: Oststraße 11, 04509 Delitzsch; Tel.: 034202 63805; Fax: 034202 329823; Homepage: www.abos-dz.de; E-Mail: sekretariat-osab@delitzsch.de

Schülerzahl: ca. 500; Lehrerzahl: 44; Schulleiterin: Gundel Adler

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten:Methodentraining und Erlernen von Arbeitstechniken; Blockunterricht/Binnendifferenzierung; Teamstunde; Ganztagsangebote in halboffener Form in Klassen 5/6 (z. B. Förderunterricht, Projekte, Theaterwerkstatt), in offener Form für Klassen 7-10; spezielle Prüfungsvorbereitung; Schüleraufsicht, Streitschlichter, Rotkreuzhelfer; Förderverein; Schulsozialarbeiter; Integration von Migranten; 2014/15 Qualitätssiegel des Hilfswerkes der Deutschen Lions e.V.

Erasmus-Schmidt-Oberschule in Delitzsch

Die Erasmus-Schmidt-Oberschule in Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Tag der offenen Tür: 25. Januar, 10 bis 12 Uhr

Anmeldung: 20./21. Februar 8 bis 13 Uhr, 25./26./27. Februar 7 bis 14.30 Uhr, 25. Februar 7 bis 18 Uhr, 28. Februar 7 bis 12 Uhr

Adresse: Kosebruchweg 16, 04509 Delitzsch; Tel.: 034202 58480; Fax: 034202 58484; Homepage:www.erasmus-schmidt-schule.de; E-Mail: sekretariat-ess@delitzsch.de

Schülerzahl: ca. 420; Lehrerzahl: 40; Schulleiter: Andreas Hess

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch

Besonderheiten: vollsaniertes, erweitertes Schulgebäude und Turnhalle, moderne EDV-Ausstattung; offenes Ganztagsangebot in Kooperation mit dem SKZ; Präventionsveranstaltungen; vielfältige AG; Nord-Lichter; Schulsozialarbeiterin; Berufsorientierung durch Praxisberaterin & Kooperationspartner; Förderverein; Schulclub mit Betreuung und Pausenversorgung durch Schülerfirma; Projektfahrt nach England

Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg

Die Tschanter-Oberschule in Eilenburg Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Tag der offenen Tür: 31. Januar, 16 bis 19 Uhr

Anmeldung: 24. Februar 9 bis 18.30 Uhr, 25. Februar 14 bis 19.30 Uhr, 26. Februar 7 bis 18 Uhr

Adresse: Dorotheenstraße 4, 04838 Eilenburg; Tel.: 03423 7062311; Fax: 03423 7062322; Homepage: www.tschanter-eb.de; E-Mail: sekretariat@oberschule-eilenburg.de

Schülerzahl: 615; Lehrerzahl: 56; Schulleiterin: Claudia Rudnick

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: vierzügige Oberschule, umfangreich saniert und erweitert; offenes Ganztagsangebot mit zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Schulclub; Hausaufgabenbetreuung; Schulpartnerschaft mit einer polnischen Schule; besondere musische Förderung – Erlernen eines Instrumentes in Klasse 5; zentrale Lage mit Bushaltestelle; Bibliothek; Museum in der Nähe

Schule am Leinepark, Oberschule Krostitz

Die Oberschule in Krostitz Quelle: Wolfgang Sens

Tag der offenen Tür: 24. Januar, 15 bis 17.30 Uhr

Anmeldung:10. bis 21. Februar 8 bis 12 Uhr, 24./27. Februar 7 bis 17 Uhr, 25./26. Februar 7 bis 14.30 Uhr, 28. Februar 7 bis 10 Uhr

Adresse: Parkstraße 5, 04509 Krostitz; Tel.: 034295 72254; Fax: 034295 78890; Homepage: www.oberschule-krostitz.de; E-Mail: sekretariat@oberschule-krostitz.de

Schülerzahl: 284; Lehrerzahl: 31; Schulleiterin: Katrin Dudek

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: vielfältige Ganztagsangebote und klassenübergreifende Wahlbereiche; Kurse zur Prüfungsvorbereitung in den Abschlussklassen; Mathematik- und LRS-Förderung; Pausenversorgung durch externe Essenanbieter; Schülercafé „Chill out“; Turnhalle; Mehrzweckhalle; Sportplatz; Bushaltestellen vor der Schule; Kennenlerntage für die neuen 5. Klassen; Skilager in Klasse 7; Streitschlichter; Lernen mit schuleigenem Hausaufgabenheft; Schulsozialarbeit; Klassenprojekte zum sozialen Lernen

Oberschule Mockrehna

Die Oberschule Mockrehna Quelle: Schule

Tag der offenen Tür: im Herbst

Anmeldung: 24. bis 27. Februar 10 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr, 28. Februar 8 bis 11 Uhr, in Ausnahmen nach telefonischer Vereinbarung

Adresse: Schulstraße 8, 04862 Mockrehna; Tel.: 034244 5729920; Fax: 034244 5729929; Homepage: www.os-mockrehna.de; E-Mail: osmockrehna@t-online.de

Schülerzahl: 380; Lehrerzahl: 32; Schulleiterin: Rosemarie Krieglsteiner

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: Unterricht und Ganztagsangebote bilden eine Einheit und gehen nahtlos ineinander über; Anfangs- und Schlusszeiten des Schulbetriebes sind mit Buszeiten abgestimmt; Haltestelle am Schulzentrum; Turnhalle und Sportplatz auf dem Gelände; zusätzlich zur Essenversorgung über eine Firma gibt es Pausenversorgung durch die Schülerfirma; Zusammenarbeit mit Förderverein und Gemeinde; bereits zweimal mit Schulpreis „ Jugend forscht“ und 2018 als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet; Wahlbereiche ab Klasse 7 u.a. MINT-Robotik

Goethe-Oberschule Mockrehna

Die Oberschule in Mügeln Quelle: Archiv

Tag der offenen Tür: 1. Februar, 10 bis 14 Uhr

Anmeldung: 7. Februar 14 bis 18 Uhr, 10. bis 14. Februar sowie 24. bis 27. Februar 8 bis 12 Uhr, 13./25. Februar zusätzlich 13 bis 18 Uhr

Adresse: Schulplatz 6, 04769 Mügeln; Tel.: 034362 32480; Fax: 034362 32405; Homepage: www.goetheschule-muegeln.de; E-Mail: info@goetheschule-muegeln.de

Schülerzahl: ca. 275; Lehrerzahl: 21; Schulleiter: Gunter Hausburg

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: besonderer Wert wird auf Eigeninitiative der Schüler gelegt – sie sollen so gefördert werden; Entwicklung von Medienkompetenzen; Gesundheitserziehung und Sport stehen im Mittelpunkt; Berufsorientierung; Praxisberater; Kooperation bei der Berufsberatung mit der Qualizentrum Riesa GmbH; Erziehung zur gesunden Lebensweise; Schulphilosophie: Am Erfolg wachsen – gut ins Leben starten

Oberschule Naundorf , Evangelische Werkschule

Die Evangelische Werkschule in Naundorf Quelle: privat

Werkschultage für neue 5. Klasse: 18. Januar (vorherige telefonische Anmeldung im Sekretariat erforderlich)

Anmeldung: jederzeit, Öffnungszeiten des Sekretariats 7.30 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung; bei Eignung auch Quereinsteiger höherer Klassenstufen willkommen

Adresse: Mügelner Straße 8, 04769 Naundorf; Tel.: 03435 621038; Homepage: www.oberschule-naundorf.de; E-Mail: sekretariat@oberschule-naundorf.de

Schülerzahl: 89; Lehrerzahl: 14; Schulleiterin: Heike Bollmann

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: staatlich anerkannte Oberschule; geringe Klassenstärken; Elternsprechtage & Zeugnisgespräche; Schüler-Shuttle; fächerverbindender Unterricht; soziale Praktika obligatorisch; vertiefte Berufsorientierung; Integrations-, Inklusions- & Schulassistenten; Lernbegleiter; Schülerkochtage; Schülerausbildung zu Medien- & Lernscouts; Mobbing-Prävention; thematische Elternabende; Schwimmen für Kl. 5/6; Ganztagsangebote: Bauhütte, Schulgarten, Berufslabor, Kochen+Backen, Streitschlichter, Sport+Spiel, Theater, Debattierclub, Fahrradwerkstatt, Textiles Gestalten, Tischtennis, Töpfern, Korbflechten u.a.

Robert-Härtwig-Oberschule in Oschatz

Die Robert-Härtwig-Oberschule in Oschatz Quelle: Archiv

Tag der offenen Tür: 25. Januar, 9 bis 12 Uhr

Anmeldung: 7. Februar 13 bis 15.30 Uhr, 24. Februar 13 bis 18 Uhr, 25. Februar 8 bis 12 Uhr, 26. Februar 14 bis 17 Uhr, 27. Februar 8 bis 14 Uhr, 28. Februar nach persönlicher Absprache

Adresse: Bahnhofstraße 5, 04758 Oschatz; Tel.: 03435 622115; Fax: 03435 622155; Homepage: www.robert-haertwig-schule.de; E-Mail: info@robert-haertwig-schule.de

Schülerzahl: 532; Lehrerzahl: 42; Schulleiterin: Kerstin Wasiak

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: drei- und vierzügig, großzügiges Schulgebäude, Außensanierung einschließlich Schulhof abgeschlossen; Fahrstuhl und behindertengerechter Zugang, historische Aula; zwei moderne Informatikkabinette; Medienzimmer, Bibliothek; Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwierigkeiten; Ganztagsangebote; Schulband; Sprachreisen; Berufsorientierungskonzept und ständige Betreuung bei Berufswahl durch Agentur für Arbeit; Schulförderverein; Schulsozialarbeiterin/Kinderschutzbund; Streitschlichterausbildung; Präventionsangebote; Medienentwicklungskonzept

Oberschule Wermsdorf

Die Oberschule in Wermsdorf Quelle: Jana Brechlin

Tag der offenen Tür: 24. Januar, 18 bis 20 Uhr

Anmeldung:24./25./28. Februar 7.30 bis 10.30 Uhr, 26./27. Februar 7.30 bis 10.30 und 13 bis 18 Uhr

Adresse: Schulstraße 2, 04779 Wermsdorf; Tel.: 034364 51591; Fax: 034364 51318; Homepage: www.oberschule-wermsdorf.de; E-Mail: mswermsdorf@web.de

Schülerzahl:214; Lehrerzahl: 18; Schulleiterin: Kerstin Krause

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch

Besonderheiten:Lernkompetenzentwicklung ab Klasse 5; Förderung bei LRS und Rechenschwäche; Kurse zur Prüfungsvorbereitung; Ganztagsangebot mit HA-Betreuung und Teamstunde; Berufseinstiegsbegleitung; Berufsmesse; Berufsorientierung im BTZ Borsdorf und Praktika; Wahlkurs „Lernen im Betrieb“ für die Klasse 9; TELC-Sprachenzertifikat; interaktive Tafeln in allen Räumen; Streitschlichterausbildung

Von lvz