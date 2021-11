Wie wird man 100? Oschatzerin kennt das Geheimnis

Oschatz

Große Stoff-Laken mit „Alles Gute zum 100.“ hängen in der Schillerstraße, am Vormittag singen Nachbarn ein Geburtstagsständchen. Für Gertrud Schellenberger ist der 28. November ein ganz besonderer Tag. Die Oschatzerin ist an diesem Tag vor 100 Jahren geboren geworden.

Aus einer Arbeiterfamilie

„Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie“, sagt die gebürtige Obernitschkaerin (bei Grimma). Ihre Eltern arbeiteten dort auf dem Gut und zogen 1924 nach Oschatz. 1948 heiratete Gertrud Schellenberg ihren Gerhard, der als Bademeister in Oschatz bekannt war und 1991 gestorben ist.

Verkäuferin im Süßwarenladen

„Ich habe als Verkäuferin bei der HO (Handelsorganisation; d. Red.) angefangen“, erzählt die 100-Jährige. Sie stand zum Beispiel im Süßwarenladen am Altmarkt hinter der Theke, wo heute die Oschatzer Fleischwaren GmbH ihr Geschäft hat.

Hortnerin an zwei Schulen

1965 wurde sie dann als Hortnerin für die Pestalozzi-Schule abgeworben, wechselte später in den Hort der Karl-Liebknecht-Oberschule. „Beide Berufe haben mir Spaß gemacht. Ich war immer mit jungen Menschen zusammen“, sagt Gertrud Schellenberg, die sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln geistig fit hält. Fürs körperliche Wohlbefinden läuft sie jeden Tag eine Runde. „Außer, wenn ich im Haushalt viel gemacht habe.“

Die Bürgermeisterin der Schillerstraße

Ihr Sohn Claus (66) sagt: „Meine Mutter war immer für alle da, hat geholfen, wo sie konnte.“ Und Nachbar Stefan Bräuer lobt: „Gertrud ist die Bürgermeisterin der Schillerstraße.“

Geistig noch voll da

„Mein Alter fühle ich nicht. Ich bin froh, dass ich geistig noch voll da bin“, sagt die Jubilarin im Gespräch mit dem Zeitungsreporter. Zum Abschied hat sie noch ein Rezept fürs lange Leben: „Wenn Sie Enkel betreuen, dann bleiben Sie jung.“

Vor 100 Jahren der erste Tonfilm

Diese besonderen Ereignisse aus ihrem Geburtsjahr helfen die Zeitspanne von 100 Jahren zu verstehen: 1921 wurden die ersten Tonfilme in den Kinos gezeigt, Hubschrauber und Schneemobile erfunden – und Adolf Hitler zum Parteivorsitzenden der NSDAP gewählt.

Von Frank Hörügel