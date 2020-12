Wieder Wechselunterricht in Region Oschatz

Oschatz/Mügeln

Lange wurde versucht, den normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Doch die steigenden Infektionszahlen fordern Tribut: Ab Montag gilt an der Mügelner Goetheschule wie auch am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium Wechselunterricht. Das bestätigte das Landesamt für Schule und Bildung. Ziel ist, die Zahl der Schüler in den Einrichtungen zu reduzieren und so auch die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu mindern.

Die Goetheschule in Mügeln setzt auf den Wechselunterricht. Quelle: Manuel Niemann

Anzeige

Infektionen in Kitas und Schulen

Nicht nur in den Kindertagesstätten, sondern auch in den Schulen der Region waren zuletzt wiederholt Corona-Fälle registriert worden. Das nordsächsische Gesundheitsamt teilte auf Anfrage mit, dass zum 3. Dezember im Sozialraum Oschatz vier Grundschulen, zwei Oberschulen und das Gymnasium von Corona-Fällen betroffen sind. Waren am Gymnasium zunächst ältere Schüler infiziert, musste am Freitag auch eine 5. Klasse in Quarantäne geschickt werden, nachdem eine Infektion nachgewiesen wurde.

Am Oschatzer Gymnasium sind derzeit mehrere Klassen in Quarantäne. Quelle: Christian Kunze

Verordnung sieht Teilen und Schließung vor

Nach geltender Corona-Schutzverordnung ist es möglich, die Klassen so zu teilen, dass höchstens die Hälfte der Schülerinnen und Schüler vor Ort unterrichtet wird. Außerdem ist auch die vorübergehende Schließung der Schule möglich.

Nicht automatisch zum Wechselmodell

Das geschehe aber nicht automatisch, sondern auf Antrag der Schule und nur wenn der Inzidenzwert – gemeint ist die Zahl der Neuinfektionen – 200 erreicht hat und akute Fälle an der Schule nachgewiesen sind, erklärte Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung. Schulen oder Gesundheitsamt würden dazu einen Antrag stellen, die Entscheidung falle dann im Sozialministerium.

Auch Nachbarstädte nutzen Möglichkeiten

Mittlerweile würden das Landesamt für Schule und Bildung von vielen Schulen Coronameldungen erreichen, die Einrichtungen seien dabei aber unterschiedlich betroffen. Neben der Mügelner Goetheschule und dem Oschatzer Gymnasium führen auch die Oberschule Torgau Nordwest und das Werner-Heisenberg-Gymnasium im benachbarten Riesa den Unterricht im Wechselmodell ein. Die Regelung gelte bis auf weiteres.

Schulen entscheiden über Turnus

Wie die Schulen den Turnus organisieren, bleibe den Einrichtungen vor Ort überlassen, so Schulz. Häufig würden Klassen geteilt und getrennt in A- und B-Wochen unterrichtet. Das heißt: Eine Hälfte geht zur Schule, die jeweils andere Hälfte lernt unterdessen zuhause. Ziel sei es, die Abschlussklassen – möglichst auf verschiedene Räume verteilt – weiter im Präsenzmodus zu lassen.

Von Jana Brechlin