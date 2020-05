Wieder Wolfsriss in Wellerswalde bei Oschatz

Wellerswalde

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat wieder ein Wolf am Ortsrand von Wellerswalde zugeschlagen. Donnerstagfrüh entdeckte der zuständige Jäger am Wegesrand zwischen dem Wellerswalder Pferdehof und dem Bubenberg eine tote Ricke, deren Körper bis auf die Knochen abgenagt war. Nur der Kopf des Tieres war nahezu unversehrt. Der Wellerswalder Patrick Möbius war rechtzeitig zur Stelle, um ein Foto vom Ort des Geschehens zu machen.

Sächsische Fachstelle Wolf nicht zuständig

In der sächsischen Fachstelle Wolf lagen am Sonntag keine Informationen zu dem Wellerswalder Wolfsriss vor. Nach Angaben der diensthabenden Mitarbeiterin ist die Fachstelle auch nur für Wolfsrisse an Nutztieren wie Schafen zuständig.Wenn Wildtiere wie jetzt die Ricke in Wellerswalde getötet werden, müsse das dem Landratsamt Nordsachsen gemeldet werden.

Zwölf Schafe getötet

Anfang August des vergangenen Jahres sorgte bereits ein Wolfsriss für Aufregung in Wellerswalde: Damals wurden acht Mutterschafe und vier Lämmer von einem oder mehreren Wölfen getötet. Zwei weitere Lämmer wurden bei dem Wolfsangriff verletzt. Ein Ehepaar aus Wellerswalde hatte seine Schafe in zwei getrennten Herden am Flüsschen Luppa in Richtung Merkwitz weiden lassen. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten hatten die Raubtiere ein Blutbad in der Schafherde angerichtet.

Von Frank Hörügel