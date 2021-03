Wieder schwerer Unfall auf der Bundesstraße bei Oschatz

Oschatz

Zu einem schweren Unfall, an dem ein Lkw beteiligt war, ist es am Mittwoch in den frühen Nachmittagsstunden auf der Bundesstraße 6 gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Abzweiges Ganzig, wo in der Vergangenheit bereits mehrfach Unfälle passierten. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Über den genauen Hergang gibt es noch keine Erkenntnisse. Der Unfalldienst der Polizeidirektion nahm die entsprechenden Daten auf. Der Crash hat auch Auswirkungen auf den fließenden Verkehr. Dieser wurde über die umliegenden Straßen abgeleitet.

Von Hagen Rösner