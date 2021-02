Wieder zwei Brände in Mügeln – Verdacht der Brandstiftung liegt nahe

Mügeln

Doppelfeuer in Mügeln - In vielen Orten im südlichen Bereich der Collm-Region gingen am Sonnabend in den Abendstunden die Sirenen. Unbekannte zündeten zunächst eine große Hecke im Mühlweg an und in der weiteren Folge wurde ein unweit entfernter Transporter Mercedes Sprinter in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf eine Garage und einen Holzzaun über, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zur Löschung der Brände hinzu. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brand an der Hecke und Brandstiftung am Fahrzeug aufgenommen. Es ist nicht der erste derartige Brand im Herzen von Mügeln. In genau diesen Bereich der Stadt ist es in der Vergangenheit mehrfach zu ähnlichen Feuern gekommen. Der Verdacht der Brandstiftung liegt nahe.

Von Hagen Rösner