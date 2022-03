Mügeln

Nach den Formalitäten zu Beginn jeder Ratssitzung, wie dem Feststellen der Beschlussfähigkeit und dem Bestätigen der Tagesordnung stand am Donnerstag die Verpflichtung des Bürgermeisters auf selbiger.

Johannes Ecke (Freie Wähler) war am 23. Januar mit 61,6 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen erneut zum Bürgermeister gewählt worden. In der März-Sitzung des Rates sollte mit seiner Verpflichtung seine zweite Amtszeit beginnen. Johannes Ecke schlug seine Stellvertreterin und Stadträtin Stefanie Schwaiger (CDU) dazu vor, dabei Verpflichtung und den Eid vorzulesen.

Die Wahl erfolgte offen. Bei drei Enthaltungen folgte der Rat mehrheitlich dem Vorschlag des Bürgermeisters. Während sie den Text souverän vom Blatt ablas, war Johannes Ecke die Aufregung beim Nachsprechen deutlich anzumerken.

Stefanie Schwaiger gratulierte dem Bürgermeister nach der Verpflichtung – so wie sie das schon am Wahlabend getan hatte. Sie wünschte ihm „Gesundheit und Energie sowie die nötige Gelassenheit“ für die Amtsführung. Ob der anschließende Applaus der Räte und Gäste ihren Worten galt oder der Verpflichtung an sich, blieb offen.

Von Axel Kaminski