Wikinger-Krieger erobern das Naturbad Luppa

Luppa

Eine Szene wie vor über 1000 Jahren. Beim Neujahrsbaden in Luppaam 1. Januar machten sich Furcht erregend gekleidete Wikinger mit ihren Booten auf, um die Ufer des Naturbades Luppa zu erobern. Diese imposante Kulisse fing der OAZ-Leser Uwe Zabell ein. „Eine Szenerie, die den Maler William Turner hier begeistert hätte, ein neues Werk zu schaffen. Den Luppaer Wikingern sei Dank“, so der Luppaer.

Kriegerisches Volk

Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen, seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen Völkern des Nord- und Ostseeraumes während der Wikingerzeit (800 bis 1050 nach Christus) im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet.

Von OAZ