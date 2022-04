Wilder Robert aus 500 Teilen – Puzzle macht’s möglich

Oschatz

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Corinna Malik. Die Inhaberin des Fotostudios Corinna kam zusammen mit ihrem Mann Thomas während des ersten Corona-Lockdowns auf den Geschmack. Das Oschatzer Ehepaar fing in der wochenlangen Zwangspause an zu puzzeln – und hatte dabei eine zündende Idee: Das Zusammensuchen und -stecken der kleinen Teile würde doch noch viel mehr Spaß machen, wenn die Puzzle-Freunde einen persönlichen Bezug zum Motiv hätten.

Da lag es nahe, die eigenen beruflichen Fähigkeiten zu nutzen. „Wir haben die Motive selbst fotografiert“, erzählt Thomas Malik. Die besten Aufnahmen hat das Fotografen-Paar in einem Buch mit Motiven aus der Oschatzer Region zusammengestellt, das im Fotostudio ausliegt. „Es gibt Motive zu jeder Jahreszeit“, sagt Thomas Malik. Neben dem bekanntesten Motiv – der Stadtsilhouette von Oschatz vor unter gehender Sonne – gibt es zum Beispiel jetzt auch den Wilden Robert bei der Ausfahrt aus dem Oschatzer Bahnhof oder das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf.

Die Puzzle-Fans können in dem Buch mit Ansichten aus der Region Oschatz aus 65 verschiedenen Motiven wählen. Die hohe Auflösung der Fotos von 150 Megapixel garantiert, dass die Details auf jedem noch so kleinen Puzzleteil gestochen scharf abgebildet sind.

Corinna Malik zeigt Puzzles mit einer Oschatzer Stadtansicht und der Schmalspurbahn Wilder Robert. Quelle: Frank Hörügel

Puzzle-Fans können ihre Lieblingsmotive im Fotostudio Corinna bestellen. Puzzles mit 500 Teilen kosten laut Thomas Malik 35,95 Euro und Puzzles mit 1000 Teilen sind für 44,95 Euro zu haben. Selbst Puzzles mit 2000 Teilen können bestellt werden. „Die fertigen Puzzles nehmen die Leute manchmal auch als Wandbilder. Während Corona haben viele die Zeit genutzt, um ihre Wohnungen zu verschönern“, hat Thomas Malik beobachtet.

Passende Rahmen vorhanden

Die passenden Rahmen für die Wandbilder liefern Maliks bei Bedarf gleich mit. Ein Puzzle mit 500 Teilen ergibt zum Beispiel ein Wandbild in der Größe von 40 mal 50 Zentimeter.

Hersteller ist Firma Ravensburger

Die Puzzles mit den Motiven aus der Oschatzer Region werden von der Firma Ravensburger hergestellt, die weltweit für ihre Gesellschaftsspiele und Puzzles bekannt und Marktführer in Europa ist. Jährlich produziert das Unternehmen etwa zehn Millionen Puzzles, die weltweit verkauft werden.

Mit Click-Effekt

Der Name Ravensburger steht für die Qualität der Puzzleteilchen. „Die Teilchen haben den Click-Effekt“, sagt Thomas Malik. Die einzelnen Puzzle-Teile sind nach Angaben des Unternehmens so präzise gestanzt, dass sich ein leises Klicken vernehmen lässt, wenn ein Teil ins andere gelegt wird und sich seinem Nachbarn perfekt anschmiegt. Laut Ravensburger erscheint das Motiv dadurch ebenmäßig und ruhig. Ein Effekt, der die Stadtsilhouette von Oschatz oder das Wermsdorfer Schloss Hubertusburg als Puzzle zu einem Hingucker als Wandbild im eigenen Wohnzimmer macht.

Von Frank Hörügel