Willkommensfest für 46 kleine Oschatzer „Grashüpfer“

Oschatz

Inzwischen ist es schon eine gute Tradition, dass der Oschatzer Hort „Grashüpfer“ seine neuen Erstklässler mit einem kleinen Fest begrüßt. „In diesem Jahr werden alle 46 Schüler, die in die Grundschule ,Bücherwurm’ eingeschult wurden, auch den Hort besuchen“, freut sich Hortleiterin Anne Kernche. Doch das Begrüßungsfest wurde in großer Runde, also gemeinsam mit allen Schülern der Grundschule, gefeiert.

Großes Programm auf der Parkbühne

„Für dieses Fest haben unsere Kinder aus der vierten Klasse schon seit vielen Tagen geübt“, sagt die Hortleiterin. Da wurde nicht nur gemeinsam gesungen und getanzt. Traditionell durften auch die Mädchen und Jungen der ersten Klasse, die schon eine Schwester oder einen Bruder in der Schule haben, mit auf der Bühne stehen und das Programm aus nächster Nähe verfolgen.

Willkommensfest für die neuen Kinder beim Oschatzer Hort Grashüpfer im Park Schweta Quelle: Hagen Rösner

Schon im vergangenen Jahr wurde das Willkommensfest für die neuen Grundschüler auf dem Abenteuerspielplatz in den Park Schweta verlegt. Das war auch in diesem Jahr der Fall. Grund für den Ortswechsel ist die Tatsache, dass die Witterungen schon seit langem eine ordentliche Begrünung des eigentlichen Hortgeländes am Roten Vorwerk am Oschatzer Schulcampus verhindert. Doch traurig waren Kinder, Lehrer und Betreuer darüber nicht, denn der Ausflug in den Park Schweta konnte mit einer Fahrt mit der Döllnitzbahn beziehungsweise dem Bus kombiniert werden – ein großes Erlebnis für die Mädchen und Jungen des Hortes.

180 Kinder nach dem Unterricht betreut

Als Höhepunkt des Willkommensfestes ließen die Erstklässler mitten im Parkgelände 46 bunte Luftballons steigen. Jeder Ballon ist mit dem Namen und der Adresse eines neuen „Grashüpfers“ bestückt. „In der Vergangenheit hatten wir schon den Fall, dass eine Familie einen Ballon gefunden und dem Grundschüler ein kleines Päckchen mit einem Legobaukasten geschickt hat“, erinnert sich Anne Kernche und hofft auch in diesem Jahr auf einen ähnlichen freundlichen Rücklauf. Auf jeden Fall konnten die Kinder verfolgen, dass sich alle Ballons hoch über den Parkbäumen in Richtung Süden fort bewegten.

Der Hort „Grashüpfer“ ist übrigens die modernste Kindereinrichtung in Oschatz. Rund 180 Kinder werden hier nach dem Unterricht betreut.

Von Hagen Rösner