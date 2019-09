Wind beflügelt Drachenfest im Mügelner Ortsteil Crellenhain

Mügeln/Crellenhain

Zum 9. Mal organisierte der Bürger- und Heimatverein Altmügeln-Crellenhain am Sonntagnachmittag ein Drachenfest auf dem Crellenhainer Berg. Über 200 Besucher kamen zum Vereinsgelände, um die mitgebrachten bunten lustigen oder grimmig schauenden Drachen aufsteigen zu lassen.

Zum Drachenfest trafen sich am Sonnabend kleine und große Drachenfans in Crellenhain.

„Zum Glück weht heute der Wind und wir haben gute Bedingungen. Anders als vor einem Jahr, als Flaute herrschte“, freute sich Juror Jürgen Katscher vom Vereinsvorstand. Gemeinsam mit Sven Orban und Jürgen Ehrlich ermittelte er in den ausgeschriebenen Kategorien kreativster, schönster und am höchsten steigender Drachen die Preisträger.

40 Drachenlenker am Start

Immerhin brachten 40 junge und erwachsene Besucher ihre Flugelemente mit. Die Palette reichte dabei vom Lenkdrachen, herkömmlich im Handel erhältlichen Drachen und denen der Marke Eigenbau. Letztere waren allerdings in der Minderheit – davon gab es nur zwei Stück.

Vereinsvorsitzender Michael Simbke, der zum Fest mit seiner Familie im Urlaub war, hatte zuvor sein Bastelwerk den Nachbarn anvertraut. Doch in der Hektik vorm Urlaub musste er wohl etwas beim Bauen falsch gemacht haben. Das gute Stück wollte nicht so recht aufsteigen. Anders der Drachen von Familie Walla, der mit seinem lustigen Gesicht munter am Himmel im Wind flatterte. Den kleinsten Drachen hatte Familie Läuter aus Mügeln dabei. Marlon (7) hatte nicht nur seinen Autodrachen mit, sondern auch einen zirka 20 Zentimeter hohen. Als der hoch hinauf gestiegen war, musste man schon ganz schön schauen, ihn am Himmel zu erkennen. Oft halfen Opas ihren Enkeln, damit die Fluggeräte auch am Himmel zu sehen waren. Wolfgang Gans steuerte zum Beispiel für seinen zweijährigen Enkel Kurt den bunten Gesellen. Die Jury hatte es nicht leicht bei der Prämierung. Am Ende freute sich Familie Walla in der Kategorie kreativster Drachen sowie die Kinder Wohngruppe Kompass aus Gallschütz in der Kategorie schönster Drachen sowie Familie Täschner in der Kategorie am höchsten aufsteigender Drachen über Kinogutscheine.

Wie schwer ist der Kürbis?

Auch wer ohne Drachen gekommen war, dem musste nicht langweilig werden. Für das leibliche Wohl aller Gäste war gesorgt. Kinderschminken war ebenso im Angebot. Zudem konnte jeder Gast sich an einem Schätzspiel beteiligen. Hier galt es, das Gewicht eines Kürbisses sowie die Zahl der Hagebutten in einem Glas zu schätzen. Am besten schnitten hier Emma Brückner und Hannelore Krzywinski ab und durften sich ebenso über Präsente freuen.

Von Bärbel schumann