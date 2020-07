Windkraftgegner aus Region Oschatz brauchen einflussreiche Unterstützer

Oschatz/Zaußwitz

Sachsens Regierung hat sich bei der Klimapolitik ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2024 soll das Erzeugen erneuerbarer Energie sprunghaft ansteigen. Dieses Ziel soll unter anderem durch größere und leistungsstärkere Windräder und durch den Neubau von Windrädern erreicht werden.

Keine Begeisterungsstürme bei Anwohnern

Es ist nachvollziehbar, dass dieses Vorhaben bei Anwohnern der geplanten Windparks keine Begeisterungsstürme auslöst – insbesondere dann, wenn sie nicht zu den umworbenen Landeigentümern zählen. Deshalb gibt es die Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg“, die den Windpark auf dem Käferberg bei Zaußwitz verhindern will – und sich damit keine Zeit lassen darf.

Verfahren geht in die entscheidende Phase

Denn nach der Sommerpause geht das Verfahren in die entscheidende Phase. Um noch eine Chance zu haben, die Pläne zu vereiteln, muss die Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg“ spätestens jetzt einflussreiche Unterstützer auf ihre Seite ziehen. Dazu zählt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), der als Verbandsrat die Interessen seines Landkreises im Planungsverband Leipzig-Westsachsen vertritt, genau so wie der Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler ( SPD) aus Ablaß, der im Verband zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden ist. Beide Politiker sind ihren Wählern verpflichtet – auch in der ländlichen Region rund um den Käferberg.

Von Frank Hörügel