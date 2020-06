Windpark Ablaß: Weniger, aber größere Windräder geplant

Mügeln

Der Hauptausschuss wagte jüngst einen Blick auf die Zukunft des Windparks Ablaß: Die Regionalplanung sei mittlerweile in der zweiten Anhörung, der Windpark behalte danach seinen Status als Bestandsfläche, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). Die Nähe zu Gewässern oder Fluglinien, die daran hätten etwas ändern können, gebe es hier nicht.

Allerdings müsse aus wirtschaftlicher Perspektive der Park seine Leistung steigern, damit der bis 2038 beschlossene Ausstieg aus der Kohle gelinge. Dafür werden die alten Räder außer Betrieb genommen und zurückgebaut und dafür neue errichtet.

Windräder werden weniger, aber größer

Details dazu erklärte Bernhard Wieland, Geschäftsführer von Das Grüne Emissionshaus mit Sitz in Freiburg im Breisgau, das elf der zwölf Windräder betreibt. Er nahm an der Beratung zu einem städtebaulichen Vertrag teil. Nach einer nochmaligen Überarbeitung soll sich dann der Stadtrat in einer der kommenden Sitzungen damit befassen.

„Der Windpark Ablaß ist jetzt im 20. Jahr und es wird Zeit, dass da gebaut wird“, sagte er. Weil die neuen Räder deutlich größer sind – mit einer Nabenhöhe von 160 Metern, an der die Rotorblätter mit etwa 60 Metern Länge angebracht sind – werden maximal fünf davon Platz finden.

Die neuen Windräder sollen größer werden, dafür insgesamt weniger. Quelle: Montage: Manuel Niemann

Leistungssteigerung dank technischem Fortschritt

„Ich gehe davon aus, dass die großen Maschinen bis zu 13 bis 14 Millionen Kilowattstunden machen werden.“ Im Vergleich: Die derzeit elf Maschinen produzieren zusammen 20 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Dafür müssten sich die Rotorblätter zudem wesentlich langsamer drehen als noch bei den Vorgängern – eine Entwicklung, die so vor zehn Jahren nicht abzusehen gewesen sei. Obwohl ein Rad jetzt weit mehr Strom erzeugen könne, müssten dennoch die Windparks relativ groß sein, um schlicht konkurrenzfähig zu bleiben zu der Küstenregion.

Mindestabstand zu Wohnbebauung vorgeschrieben

Entlastung für die Anwohner sollen nicht nur die 1000 Meter zur Wohnbebauung bringen, die im Regionalplan gefordert werden und den sogenannten Schattenschlag begrenzen.

Auch die Signalbefeuerung für die Luftfahrt werde nicht dauerhaft blinken, sondern abschaltbar sein, so dass sie sich nur bei Bedarf einschaltet, wenn ein Flugzeug sie anfordere. „Ich gehe davon aus, dass dies in den seltensten Fällen bei ihnen stattfinden wird“, schätzte Wieland.

Von Manuel Niemann