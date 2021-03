Windparkgegner aus Liebschützberg vom Ministerpräsidenten enttäuscht

Liebschützberg

Der Regionale Planungsverband Westsachsen hatte am 11. Dezember des Vorjahres grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Dass sich im vorab der Gemeinderat Liebschützberg und der Stadtrat Oschatz gegen den Windpark auf dem Käferberg in der Gemeinde Liebschützberg ausgesprochen hatten, spielte dabei keine Rolle.

Schreiben an den sächsischen Ministerpräsidenten

Bei der Initiative „Gegenwind in Liebschützberg“ war die Enttäuschung besonders groß. Die Mitglieder der Initiative wendeten sich deshalb mit einem Schreiben an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Er solle vor Ort erklären, warum man an den Windrädern festhalte, obwohl der Gemeinderat Liebschützberg einstimmig dagegen sei und auch der Stadtrat Oschatz dagegen gestimmt habe, sagte ein Sprecher der Initiative gegenüber dieser Zeitung.

Antwort aus der Sächsischen Staatskanzlei

Anfang dieser Woche hat die Initiative eine Antwort aus Dresden auf ihren Brief bekommen. Im Auftrag des Ministerpräsidenten antwortet Referent Dr. Bernd Wolters von der Sächsischen Staatskanzlei. Nach seinen Angaben wurde der am 11. Dezember beschlossene Regionalplan Anfang Februar zur Genehmigung beim Staatsministerium für Regionalentwicklung eingereicht. „Über die Genehmigung ist binnen sechs Monaten nach Antragstellung im Benehmen mit den sachlich betroffenen Staatsministerien zu entscheiden“, so Wolters. Allerdings, so der Referent, bestehe bei der Entscheidung kein Ermessensspielraum. „Da die Genehmigung zu erteilen ist, soweit der Regionalplan nicht gegen höherrangiges Recht verstößt und wenn der Regionalplan rechtsfehlerfrei zustande gekommen ist“, erläutert der Referent. Diese Prüfung erfolge derzeit.

Erneutes Schreiben an Landrat

Mit dieser Antwort ist die Initiative „Gegenwind in Liebschützberg“ unzufrieden. „Wir sind enttäuscht. Der Ministerpräsident sollte uns erklären, warum hier solche großen Projekte entstehen, obwohl es dafür keine Mehrheit in der Gemeinde gibt“, sagte ein Sprecher der Initiative. Wie wollen die Gegner des Windparkes auf dem Käferberg jetzt weiter machen? Nach der Genehmigung durch das Ministerium sei das Landratsamt Nordsachsen für die konkrete Baugenehmigung verantwortlich. „In letzter Instanz werden wir deshalb den Landrat noch mal anschreiben und auf einen Vor-Ort-Termin einladen. Dort sollte er plausibel erklären, dass bei uns ein Windpark entsteht, für den es keine Mehrheit in der Gemeinde gibt“, so der Sprecher. Falls es zum Bau des Windparkes komme, werde es Protestaktionen der Initiative „Gegenwind in Liebschützberg“ geben.

Von Frank Hörügel