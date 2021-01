Winterdienst nach Plan: Schneechaos bleibt in der Collm-Region aus

Collm-Region

Mit Räumschildern, Schneeschiebern und Besen begegneten die Menschen in der Collm-Region am Dienstag den erneuten Schneefällen. Seit den frühen Morgenstunden räumten Firmen und Anwohner Straßen, Wege und Zufahrten frei. Bei dem zunehmend nasser werdenden Schnee war das teilweise schwere Arbeit.

Bushaltestellen und Kita-Zufahrten haben in Cavertitz Priorität

In den Kommunen rund um den Collm existieren für den Fall eines Wintereinbruchs Einsatzpläne. „Dann sind unsere Bauhofmitarbeiter im Einsatz und außerdem haben wir Verträge mit externen Firmen wie der Spedition Peter oder dem Komplettservice Reiner Schmidt in Sörnewitz“, beschreibt die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos).

„Das hat schon bei den jüngsten Schneefällen am 3. Januar gut geklappt“, fügte sie hinzu. Dabei gebe es eine Prioritätenliste für den Räumdienst, so dass stärker befahrene Strecken zuerst vom Schnee befreit werden. Die Mitarbeiter des Bauhofes seien in den Ortsteilen unterwegs, um dort die Bushaltestellen sowie Zufahrten zu den Kindertagesstätten freizuhalten.

Einsatz nach Plan in Wermsdorf

Ähnlich läuft es im Gebiet der Gemeinde Wermsdorf, wo es Verträge mit Agrarbetrieben für den Winterdienst auf den Straßen gibt. Die kommunalen Grundstücke, Zufahrten und Haltestellen sowie die Straßen in der Wermsdorfer Ortslage werden von den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofes beräumt.

„Es hat wirklich viel geschneit, weshalb die Mitarbeiter auch alle viel zu tun hatten. Die Einsatzpläne dafür organisiert Bauhofleiter Mike Kolb, wenn ein Wintereinbruch kommt, ist für jeden klar, was zu tun ist, dann gibt es nicht erst noch vorher eine Beratung“, beschreibt Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU).

Nächste 14 Tage in Liebschützberg gesichert

„Alles im Griff“, signalisiert auch David Schmidt (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg. Der Bauhof sei im Einsatz und verfüge über ausreichend Streusalz. Für die kommenden 14 Tage sei für den Bauhof Winterdienst geplant. Und wenn nichts Neues von oben zu räumen sei, werde es auf jeden Fall Kontrollfahrten geben, damit neuralgische Punkte, wie an der Clanzschwitzer Mühle, im Blick blieben.

„Der Liebschützberg ist eine andere Angelegenheit, da es sich dort um eine Kreisstraße handelt“, betont David Schmidt. Beschwerden habe er aber auch von den Strecken, für die die Gemeinde nicht zuständig ist, bisher nicht gehört.

Bewährte Arbeitsteilung in Naundorf

„Der Winter ist da, der Winterdienst auch“, schilderte Naundorfs Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) am Dienstagmittag die Lage. Sie sei schon in der Gemeinde unterwegs gewesen und hätte dabei gut benutzbare Straßen vorgefunden. Ob das allerdings auch schon in den frühen Morgenstunden so gewesen sei, entziehe sich ihrer Kenntnis.

Naundorf hat Vertragspartner für das Räumen der kommunalen Straßen, während sich der Bauhof der Gemeinde auf die Zugänge und Parkplätze an Kitas und Schulen kümmert und die Nutzbarkeit der Bushaltestellen gewährleistet. Das habe sich bewährt und auch wenn es gefühlt schon jahrelang nicht mehr so geschneit habe, wisse jeder, was er zu tun habe.

Leichte Probleme außerorts von Dahlen

„Unser Dienstleister hat am Dienstag vor 6 Uhr mit dem Schneeräumen begonnen“, kann Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) mit Bestimmtheit sagen. Schließlich hat er die Technik selbst gesehen, als er gegen 6.15 Uhr den Fußweg vor seinem Wohnhaus geräumt hat. Es liege an einer Straße, die beim Winterdienst nicht erste Priorität habe.

Außerhalb des Stadtgebietes habe es einige Schwierigkeiten gegeben, weshalb einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit leichter Verspätung im Rathaus erschienen seien. Wahrscheinlich sei außerorts auf übergeordneten Straßen erst mit dem Räumen angefangen worden, als der feuchte Schnee schon festgefahren und glatt war. Man sei dennoch froh darüber, dass die für Kreis- und Staatsstraßen zuständigen Winterdienste die Ortsdurchfahrten mit im Blick haben.

Ein Bild aus vergangenen Wintertagen, das zeigt: Von ein bisschen Schnee lässt sich die Kleinbahn nicht schrecken. Quelle: Sven Bartsch

Döllnitzbahn räumt sich den selbst Weg frei

Keinerlei Probleme stellen die aktuellen Schneemengen für die Züge der Döllnitzbahn dar. „Von der Schwelle bis zur Schienenoberkante sind 15 Zentimeter Luft“, erläutert Lutz Haschke. Bis 20 Zentimeter Schneehöhe könne man problemlos fahren, zumal die Loks und der Triebwagen sozusagen ihren eigenen Schneepflug hätten.

Probleme könne es allerdings geben, wenn die Schienen, vor allem aber Teile der Weichen, vereist wären. Das sei bisher aber noch nicht der Fall gewesen. „Bei Westwind müssen wir im Auge behalten, dass es zwischen Schweta und Naundorf durchaus zu größeren Verwehungen kommen kann“, hat der Eisenbahnbetriebsleiter die Eventualitäten im Blick.

Schnee trifft Tal- und Hanglagen unterschiedlich

Wie die Lage in Mügeln, zu dem auch Schweta zählt, derzeit aussieht, antwortet Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) klar: „Sehr unterschiedlich – wir haben ja die Ortsteile, die im Erzgebirge liegen“, setzt er scherzhaft an, und meint, die höher gelegenen Lagen in der Kommune.

„ Mügeln, Schweta – die alle im Döllnitztal liegen – sind weniger von der Schneelage betroffen“, erklärt er. Er sei gerade in Sornzig gewesen, in den nur ein Meter höher gelegenen Ortschaften mache sich die Witterung schon deutlich mehr bemerkbar: „Da liegt erheblich mehr Schnee, als wir in Mügeln zu verzeichnen haben.“

Allerdings arbeite der Winterdienst genau auf dieser Grundlage: Selbst wenn in Mügeln noch nichts zu merken sei, könne in Zävertitz schon Bedarf zum Räumen von Neuschnee sein. „Da kann schon das Chaos herrschen, weil es diese Zweiteilung der Gemeinde gibt.“

Die romantische Seite des Winters: Schnee auf einem Zaun am Observatorium am Collm – derzeit ein beliebtes Ziel für Spaziergang. Quelle: Jana Brechlin

Früher Start verhindert in Mügeln Schneechaos

Damit das Chaos ausbleibt, werde früh reagiert: „Unser Bauhof ist im Grunde von früh 4 Uhr oder 3.30 Uhr unterwegs, und sie sehen sich die Lage an, bis abends, wenn es Not tut, bis 20 Uhr und länger, sodass die Straßen geräumt werden.“

Das habe man im Griff und funktioniere, was auch auf den anderen Straßen, die nicht die Kommune, sondern die Straßenmeisterei betreffen, zu beobachten sei. Auch wenn dort klar die Bundesstraßen Priorität vor den Kreisstraßen haben oder zunächst die Buslinienstrecken im Fokus seien.

Neuralgische Punkte gebe es derzeit nicht, sagt Ecke: Warum der Schneepflug an einer Stelle noch nicht durch oder nach dessen Tour Schnee vor einer Tür gelandet sei, werde zwar manchmal gefragt, aber die Kommune sei da mit Betroffenen im Gespräch. „Aber es gibt keine Brennpunkte in der Richtung“, versichert Ecke auf Anfrage.

Von Jana Brechlin, Manuel Niemann und Axel Kaminski