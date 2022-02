Mügeln

Zum Ende der Winterferien bietet die Döllnitzbahn am Wochenende die Gelegenheit zum Ausflug in Familie mit Dampf und historischer Technik.

Die Dampflok 99 584 zieht heute und morgen wieder die Waggons von Mügeln nach Oschatz und zurück. In Mügeln dampfen die Züge nach Oschatz 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr los. Endpunkt der Fahrten ist aufgrund der Bauarbeiten an der Döllnitzbrücke in der Oschatzer Theodor-Körner-Straße der Bahnhof Oschatz-Süd.

Dort beginnen die Rückfahrten 10.53, 13.55 und 17.50 Uhr. Der erste Zug fährt nach 14 Minuten Aufenthalt in Mügeln nach Glossen weiter. Der zweite steht dort laut Fahrplan 36 Minuten, bevor es 15 Uhr nach Kemmlitz weitergeht.

Die Fahrkarten können beim Zugpersonal erworben werden. Ländertickets und MDV-Fahrkarten werden bei Zahlung eines Dampfzuschlages anerkannt.

In den vergangenen Tagen waren insgesamt drei Gleisbautrupps zwischen Oschatz und Mügeln im Einsatz. Der ursprünglich zwischen Oschatz-Süd und der Döllnitzbrücke eingesetzte Trupp der Strabag zur Aus- und Weiterbildung hat zwischen Naundorf und Thalheim Dübel an den Betonschwellen gewechselt.

Die Firma NTG hat im Auftrag der Döllnitzbahn im Bahnhof Mügeln Gleis- und Schotterarbeiten im Volumen von knapp 90 000 Euro erledigt. Mit eigenen Kräften hat die Bahngesellschaft im Bereich Schweta/Naundorf gelaschte Schienenstöße in Stand gesetzt und Schotter gestopft.

Von Axel Kaminski