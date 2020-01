Winterolympiade ohne Schnee in der Oschatzer Kita Spatzennest

Oschatz

Schneefrau Kerstin Richter und Kita-Chefin Bettina Wolf zogen am Freitag die Bollerwagen mit Yuna, Lucas, Ben und Sophie (v.l.). Eigentlich sollten die Mädchen und Jungen bei der Winterolympiade der Oschatzer Kita Spatzennest auf Schlitten durch den Garten gleiten.

Plan B, da der Schnee fehlt

„Weil kein Schnee da ist, haben wir zu Plan B gegriffen“, sagte Erzieherin Kerstin Richter. Die 150 Kinder der Kita hatten in der Projektwoche zur „ Winterolympiade“ trotzdem viel Spaß – beim Rodeln auf einer schiefen Ebene an der Sprossenwand, der Aprés-Ski-Party mit Kinderpunsch oder mit Knüppelteig am Lagerfeuer. „Unseren Kindern hat das auf jeden Fall Freude gemacht“, sagte Kita-Leiterin Bettina Wolf.

Von Frank Hörügel