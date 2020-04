Oschatz

Für Birgit Hofmann, die am Altmarkt den Imbiss „Hofmann’s Hütte“ betreibt, beschränkt sich der Verkauf seit den Corona-Auflagen auf das Fenster neben der Tür – herein kommt niemand mehr. „Für mich ist das keine große Umstellung, den Verkauf aus dem Fenster mache ich schon seit dem Umzug von der kleinen Hütte in das Haus vor 19 Jahren."

Das Hauptgeschäft bleibt

Dass niemand mehr vor Ort essen könne, habe sich natürlich an ihrem Umsatz bemerkbar gemacht, genaue Zahlen möchte sie jedoch nicht nennen. Die Inhaberin sieht in dieser Veränderung auch eine Chance. „Eine geschlossene Tür, durch die der Kunde herein muss, ist immer eine Hemmschwelle. Die gibt es jetzt nicht mehr.“ Das Hauptgeschäft spiele sich nach wie vor innerhalb einer Stunde in der Mittagszeit ab, allerdings klingelt jetzt viel öfter das Telefon.

Anzeige

Essen vorbestellen unter 03435 6211 54 ist kein Muss, wird aber empfohlen, das selbst Abholen ist jedoch zwingend erforderlich. „Das ist mir der liebste Weg, dann kann ich die Kundenströme zur Hauptzeit etwas verteilen, damit es nicht zu Menschenansammlungen vor dem Imbiss kommt.“ Der geforderte Mindestabstand werde ebenso eingehalten wie die geforderte Hygiene.

Weniger Vor- und Nachbereitung

Seit der Allgemeinverfügung, die am 1. April zur Verordnung umgewandelt wurde, gelten in Hofmann’s Hütte kürzere Öffnungszeiten – bis 15 Uhr statt wie üblich bis 18 Uhr. Das sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass weniger Vor- und Nachbereitung im Imbiss nötig ist, so falle etwa der Abwasch von Besteck und Geschirr weg.

Mit dem Titel „Wir halten zusammen“ bieten die LVZ und die OAZ einen besonderen Service für Unternehmer und Ladenbetreiber an. Unter der Internetadresse www.lvz.de/zusammen können sich Interessenten mit ihrem Angebot und ihrer Adresse auf einer interaktiven Karte eintragen und auf regionaler und lokaler Ebene um Kunden werben.

Von Christian Kunze