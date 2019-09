Am 31. August vor fünf Jahren wurde Josefin Donat aus Oschatz in Windhagen bei Bad Honnef zur Miss Universe Germany gewählt. Im OAZ-Interview verrät die heute 25-jährige Josefin Leistner (seit 2016 mit Toni Leistner verheiratet), wie sie den 31. August 2014 in Erinnerung hat und wie Josi – so nennen sie ihre Freunde – heute lebt.