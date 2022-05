Wird Anwohnerparken in Oschatz teurer?

Oschatz

Müssen Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge im Oschatzer Stadtzentrum parken, dafür tiefer in die Tasche greifen? Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht, dann sollte dies bald der Fall sein. Der Verein fordert eine saftige Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken, auch der Deutsche Städtetag spricht sich für höhere Preise aus. Die Umwelthilfe verlangt von den Bundesländern und Städten, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken bundesweit auf mindestens 360 Euro pro Jahr steigen.

Wie ist die aktuelle Situation in Oschatz?

Erstmals wurden in der Stadt Oschatz am 6. Januar 1998 Anwohnerparkausweise (so hießen die damals noch) ausgegeben. Die Ausweise gelten immer für ein Jahr.

Gibt es in anderen Kommunen in der Collm-Region ebenfalls Anwohnerparkkarten?

Nein, die anderen Städte und Gemeinden verzichten bisher darauf.

Wie viele Autobesitzer sichern sich so in Oschatz einen Stellplatz vor ihrer Haustür im Stadtzentrum?

Laut Karsten Saack, der in der Stadtverwaltung für den Straßenverkehr zuständig ist, wurden in diesem Jahr 69 Anwohnerparkkarten ausgegeben.

Erfüllen die Anwohnerparkkarten nach Einschätzungen der Stadtverwaltung ihren Zweck?

Auf diese Frage antwortet Saack mit einem klaren Ja. Das heißt: Motorisierte Anwohner sollen somit ihre Wohnung fußläufig erreichen können. Und die Straßen im Stadtzentrum werden nicht von Autobesitzern zugeparkt, die dafür keine Berechtigung haben. Der städtische Verkehr mit Abgas und Lärm wird so vermindert.

Wie hoch ist die aktuelle Gebühr pro Anwohnerparkkarte in Oschatz?

Pro Jahr müssen Anwohner 30 Euro für ihre Parkkarte bezahlen.

Plant die Stadt Oschatz eine Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken?

„Der Gebührenrahmen wird derzeit durch das LASuV (Landesamt für Straßenbau und Verkehr, d. Red.) erarbeitet“, sagt Karsten Saack. Zu konkreten Plänen der Stadt Oschatz kann er deshalb nichts sagen.

Wie weit ist Sachsen mit der neuen Gebührenordnung?

Laut sächsischem Wirtschaftsministerium sollen die Kommunen im Freistaat noch im Mai dazu ermächtigt werden, eigene Gebührenordnungen zu erlassen.

Wie teuer könnte die Anwohnerparkkarte in Oschatz werden?

Der Deutsche Städtetag geht von 300 Euro pro Jahr, die Deutsche Umwelthilfe von bis zu 360 Euro im Jahr aus. Wie viel die Oschatzer tatsächlich zahlen müssen, wird der Stadtrat entscheiden müssen.

W o wird das Anwohnerparken in Deutschland am teuersten?

In den Städten Freiburg und Tübingen. Laut dem Verein Umwelthilfe ist in Freiburg eine durchschnittliche Gebühr in Höhe von 360 Euro pro Jahr vorgesehen. Für besonders große SUVs und Pick-ups sollen sogar 480 Euro pro Jahr fällig werden. Tübingen verlangt laut Umwelthilfe für besonders schwere Autos eine um 50 Prozent höhere Jahresgebühr als für Kleinwagen – nämlich 180 Euro.

Von Frank Hörügel