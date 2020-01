Wird Ulrike Weyer erste Landesbischöfin Sachsens?

Region

Das höchste Gremium der Evangelischen Lutherischen Landeskirche Sachsen, die Synode, tritt vom 28. Februar bis 1. März zusammen, um nach dem Rücktritt von Carsten Rentzingeinen neuen Landesbischof zu wählen. Bisher hat die Kirchenleitung dafür zwei Wahlvorschläge benannt – Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz ( Dresden) und die Plauener Superintendentin Ulrike Weyer. Zwei Kandidaten, die für geeignet gehalten werden, Brücken in die Zukunft zwischen den entstandenen Lager nach dem Bischofs-Rücktritt zu bauen. Bis zum 20. Januar können weitere Wahlvorschläge unterbreitet werden. Im Fall ihrer Wahl wäre die 46 Jahre alte Ulrike Weyer die erste Frau an der Spitze der Landeskirche in Sachsen.

Schwierige Dinge angeschoben

Ulrike Weyer war, bevor sie 2015 Superintendentin in Plauen wurde, ab 2006 Pfarrerin in Sornzig und dort für sechs Kirchgemeinden verantwortlich. Zuvor waren dafür drei Pfarrer zuständig. Detlev Mattis gehörte damals schon dem Kirchenvorstand in Ablaß an. Er sagt: „Ich freue mich wie viele andere Mitglieder unserer Kirchgemeinden über die Kandidatur von Frau Weyer. Mit vielen habe ich gesprochen. Wir trauen ihr alle eine solche verantwortungsvolle Position zu.“ Geschätzt hätten alle im Kirchspiel ihre Art,bei der Lösung von Konflikten immer die Sache zu sehen. Sie habe sich auch nie gescheut, schwierige Dinge anzuschieben – zum Beispiel Bau- und Sanierungsvorhaben in den Kirchgemeinden.

Brückenbauer für die Zukunft

Der stellvertretende Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz, Rafael Schindler, traut das Bischofs-Amt beiden Kandidaten zu. „Beide haben Kompetenzen, um Brückenbauer für die Zukunft zu sein. Ich kenne beide aus meinem Dienst in der Sächsischen Landeskirche“, so Schindler. Er hält es für förderlich in der gegenwärtigen Situation, dass beide Kandidaten als Moderatoren und Mediatoren zwischen den verschiedenen Kräften agieren können.

Gründung des Runden Tisches in Plauen

Letzteres schätzt auch Ulrike Weyers Stellvertreter im Kirchenbezirk Vogtland, Eckehard Graubner. Ulrike Weyer habe die sehr gute Fähigkeit, als Vermittlerin zu wirken. Mit ihrem Engagement zur Gründung des Runden Tisches in Plauen und auch danach sei es ihr hervorragend gelungen, Menschen mit verschiedenen Auffassungen zu aktuellen Themen zum Dialog zusammen zu bringen und etwas zu bewegen.

„Das ist eine hohe Ehre für mich“

Und wie sieht die ehemalige Sornziger Pfarrerin ihre Kandidatur? Nachdem sie bereits im Vorjahr für eine Kandidatur bei der Wahl des Bischofs in der Kirche Landeskirche Mitteldeutschlands angefragt wurde, empfinde sie es nun abermals als große Ehre. Für ein solches Amt könne man sich nicht bewerben, sondern werde gefragt. „Das ist eine hohe Ehre für mich. Ich nehme den Ruf gern an, auch aus Liebe zur Kirche und zu den Menschen in der Kirche“, so die studierte Theologin. Wer in das Amt gewählt werde, den werde es bei der derzeitigen Lage fordern. Sie ist sich sicher, dass dabei der kollegiale Austausch eine wichtige Rolle einnehmen und auch kreative Kräfte erfordern werde.

Alle Kandidaten werden sich öffentlich in der Himmelfahrtskirche in Dresden (3. Februar), in der Chemnitzer Markuskirche (4. Februar) und in der Leipziger Michaeliskirche (6. Februar) vorstellen.

Vom 28. Februar bis 1. März kommt die Landessynode zu einer Sondersitzung zusammen, in der sie das neue Kirchenoberhaupt wählen wird. In der Region Mügeln hoffen viele Christen, dass sich die Synodalen dann für Ulrike Weyer entscheiden.

Von Bärbel Schumann