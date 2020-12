Oschatz/Liebschützberg

Für den geplanten Windpark auf dem Käferberg in der Gemeinde Liebschützberg bei Clanzschwitz und Zaußwitz ist der 11. Dezember ein Schicksalstag. Der Regionale Planungsverband Westsachsen entscheidet am Freitagnachmittag in seiner Verbandsversammlung im Schulzentrum Zwenkau über die „Gesamtfortschreibung Regionalplan Westsachsen 2008“. In diesem Plan ist der Windpark Käferberg verankert. Dabei handelt es sich um ein 85 Hektar großes Gebiet, das Platz für fünf Windräder bieten würde. Die könnten bis zu 220 Meter hoch sein – und sind Anwohnern ein Dorn im Auge. Die zuallererst betroffene Gemeinde Liebschützberg und auch die Stadt Oschatz haben bereits ihr Veto gegen Pläne für das neue Windräder-Gebiet eingelegt. Unter anderem wurde das mit dem Vorkommen des Roten Milans begründet: Der Raubvogel könne sich durch große Windräder gestört fühlen. Und Oschatz befürchtet einen Imageverlust für die touristisch genutzte Mulde-Elbe-Radroute, die direkt an dem geplanten Windpark entlang führt.

1000 Unterschriften gegen den geplanten Windpark

Außerdem haben sich rund 1000 Einwohner der Dörfer Zaußwitz, Borna, Schönnewitz, Schmorkau und Clanzschwitz mit ihren Unterschriften in der Initiative „Gegenwind in Liebschützberg“ gegen den geplanten Windpark ausgesprochen. Bei den Windparkgegnern sorgt derzeit ein Video vom vergangenen Freitag für Verwirrung. An diesem Tag hat ein Anwohner von Borna Tornado-Kampfflieger der Bundeswehr beim Überqueren des Tieffluggebietes Käferberg gefilmt (Videos liegen dieser Zeitung vor). Merkwürdig daran ist, dass die Bundeswehr der Gemeinde Liebschützberg bereits im Jahr 2018 mitgeteilt hatte, dass der Käferberg nicht mehr als Korridor für Tiefflüge benötigt werde. Aufgrund dieser Aussage wurde der Käferberg überhaupt erst in den neuen Regionalplan Westsachsen als Vorranggebiet für Windräder aufgenommen.

Planungsausschuss empfiehlt grünes Licht für Windpark

Wie wird die Abstimmung nun ausgehen? Professor Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle des Verbandes Leipzig-Westsachsen, will im Vorfeld auf Anfrage keine endgültige Prognose abgeben. Doch die im Vorfeld der heutigen Sitzung erfolgte Zusammenkunft des Planungsausschusses am 6. November habe die Richtung aufgezeigt. „Der Planungsausschuss empfiehlt, den Beschluss anzunehmen. Es wird wohl bei der Ausweisung des Windparkes bleiben“, vermutet Berkner. Seitens des Landkreises Nordsachsen, der in der Verbandsversammlung durch den Beigeordneten Dr. Eckhard Rexroth vertreten wird, ist kein Gegenwind zu erwarten. Im Interview sagte Rexroth Mitte September, dass sich der Landkreis Nordsachsen „maßgeblich nach den objektiven Abwägungen des Regionalplanungsverbandes richten“ werde.

Naturschutz könnte Vorhaben noch kippen

Einer der Zuhörer bei der Sitzung in Zwenkau wird der Liebschützberger Bürgermeister David Schmidt (parteilos) sein. „Natürlich wünsche ich mir, dass das Gebiet nicht ausgewiesen wird.“ Aber nach der Zusammenkunft des Planungsausschusses am 6. November, bei der Schmidt auch dabei war, sieht er schlechte Chancen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. „Ich gehe davon aus, dass das durchgeht.“ Eventuell könne der Naturschutz das Vorhaben noch kippen, wenn eine seltene Tierart auf dem Käferberg nachgewiesen werden könne.

Für Klage bisher kein Ansatzpunkt

Wird die Gemeinde Liebschützberg gegen den Beschluss klagen? Derzeit sieht Schmidt dafür keinen Ansatzpunkt.

Laut Berkner vom Planungsverband ist der Käferberg eines von 16 Gebieten in Leipzig-Westsachsen, die entweder völlig neu entstehen oder in denen die bisherigen Anlagen durch neue Windräder ersetzt werden sollen. Im Koalitionsvertrag Sachsens von 2019 steht, dass die Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2024 auf vier Terrawattstunden im Jahr erhöht werden soll – hauptsächlich durch Windenergie. Derzeit wird im Freistaat weniger als ein Drittel dieser Vorgabe erzeugt.

Von Frank Hörügel