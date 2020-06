Wirtschaftsstandort Oschatz bekommt mittelmäßige Note

Oschatz

Wie bewerten Unternehmer die Qualität des Standortes Oschatz? Eine Antwort auf diese Frage geben die Ergebnisse einer aktuellen Standortumfrage in Mitteldeutschland, die von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie der Handwerkskammer zu Leipzig in Auftrag gegeben wurde. An der Standortumfrage hatten sich im Sommer 2019 insgesamt 809 Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Leipzig beteiligt – darunter auch Unternehmen aus der Region Oschatz. Nach 2009 und 2014 wurden im Sommer 2019 bereits zum dritten Mal die Mitgliedsunternehmen der beiden Kammern in den größeren Städten des Wirtschaftsraumes Leipzig/Halle zu ihrer Standortzufriedenheit befragt.

Schlechter als der Durchschnitt der Region

Als Wirtschaftsstandort bekommt Oschatz eine insgesamt eher mittelmäßige Bewertung. Die Unternehmer konnten ihre Einschätzung auf einer Schulnoten-Skala von 1 bis 6 abgeben. Oschatz wird mit der Note 3,1 bewertet und schneidet damit schlechter als der Durchschnitt in der Region Leipzig ab (Durchschnitts-Note 2,43). Zum Vergleich: Spitzenreiter im Raum Leipzig mit der besten Note 1,9 ist die Stadt Markkleeberg, am schlechtesten wird die Stadt Torgau mit 3,5 bewertet.

Netzverfügbarkeit von Mobilfunk hat größte Bedeutung

In der Studie wurden die Unternehmer um ihre Einschätzung zu insgesamt 48 verschiedenen Standortfaktoren befragt. Die größte Bedeutung messen sie der Netzverfügbarkeit von Mobilfunk (Platz 1), der Breitbandanbindung (2), der Versorgungssicherheit mit Strom (3), der allgemeinen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit (4) und den Personalkosten (5) bei.

Hier eine Übersicht, wie Oschatz bei einzelnen Bewertungskriterien abschneidet. Achtung: Hier reicht die Notenskala nur von 1 bis 4 und die Noten haben genau die entgegen gesetzte Bedeutung im Vergleich zur Gesamtbewertung – also 1 (sehr unzufrieden) bis 4 (sehr zufrieden):

Mobilfunk besser als im Durchschnitt

Netzverfügbarkeit von Mobilfunk – Oschatz bekommt eine 2,79 und ist damit besser aufgestellt als der Durchschnitt (2,75).

Unzufriedenheit mit schnellem Internet

Beim schnellen Internet wird die Situation in Oschatz mit 2,41 eher unzufrieden beurteilt (Durchschnitt 2,44). Laut Studie sind die Erwartungen der Unternehmen an diesen Standortfaktor sehr hoch bezüglich der Verfügbarkeit vor Ort und der Weiterentwicklung im Zuge technischer Neuerungen. „Allerdings wurden die Erwartungen weitgehend enttäuscht“, heißt es wörtlich.

Versorgungssicherheit mit Strom gesichert

Versorgungssicherheit mit Strom: Für Oschatz gibt es die sehr gute Note 3,48 (Durchschnitt 3,2). Aktuell ist die Versorgungssicherheit mit Strom gesichert, heißt es in der Studie. Kapazitätsprobleme oder Stromschwankungen seien nicht erkennbar, so dass dieser Standortfaktor die höchste Zufriedenheit aller Standortfaktoren erziele.

Spitzenreiter bei Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Beim Thema allgemeine Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit ist Oschatz mit einer Bewertung von 3,07 Spitze (Durchschnitt 2,56). Auf dem zweiten Platz folgt abgeschlagen Markkleeberg (2,98).

Lohnniveau – Oschatz bekommt hier die Note 2,6 und liegt damit unter dem Durchschnitt von 2,65. Am besten schneidet Wurzen mit 2,91 ab. In allen Wirtschaftsbereichen ist jeweils eine Mehrheit zufrieden mit dem Lohnniveau. Am besten sind die Urteile im Dienstleistungs- und Verkehrsgewerbe, am kritischsten im Gastgewerbe. Die lokalen Unterschiede sind insgesamt vergleichsweise gering.

Konkrete Handlungsempfehlungen vor Ort

In den kommenden Wochen wollen IHK und Handwerkskammer auch mit der Stadtverwaltung Oschatz über die lokalen Ergebnisse der Standortbefragung ins Gespräch kommen. „Ziel ist es, die Stadtverwaltungen stärker für die Belange der ansässigen Unternehmen zu sensibilisieren und konkrete Handlungsempfehlungen vor Ort abzuleiten, um die örtlichen Rahmenbedingungen noch wirtschaftsfreundlicher zu gestalten, Schwachpunkte offenzulegen, zielgenau anzugehen und die Qualität der Gemeinde als Unternehmensstandort so insgesamt weiter zu verbessern“, informiert IHK-Pressesprecherin Uta Renger.

Von Frank Hörügel