Oschatz/Kleinforst

An diesen Tag können sich Ines (60) und Jürgen (63) Pause noch ganz genau erinnern. Zusammen mit Töchterchen Dana schaute sich das frisch verheiratete Paar am 7. Juni 1979 die damalige „Konsumgaststätte Kleinforst“ an. „Die Gaststätte war gut, der Saal in Ordnung und die Wohnung vernünftig. Nach einer halben Stunde waren wir uns sicher, dass wir die Gaststätte bewirtschaften können“, blickt Ines Pause zurück. Ihre damalige Einschätzung hat sich bewahrheitet. Seit 40 Jahren bewirtschaften Pauses die „Goldene Höhe“. Eine Gaststätte mit Tradition und regionaler Küche, wie es sie im Kreis Nordsachsen immer seltener gibt. Am ersten Juli-Wochenende wird das Jubiläum mit einer großen Party gefeiert.

Die „ Benkers“ spielen am 6. Juli in der „Höhe“. Quelle: privat

Die Gaststätte „Roter Hirsch“ in Mügeln war es, in der es zwischen der blutjungen Kellnerin Ines und dem drei Jahre älteren Koch Jürgen funkte. Zusammen arbeiteten sie dann im Wermsdorfer Gasthaus „Zum Strauß“. „Dort haben wir beschlossen, was Eigenes zu machen“, sagt Jürgen Pause. Der Konsum bot ihnen die Gaststätte „Laubental“ in Mahlis an – und die Konsumgaststätte in Kleinforst. Letztere machte schließlich das Rennen.

Doch auch in Kleinforst gab es einiges zu tun. „Vier Wochen lang sind wir jeden Tag mit unserem 500er Trabi von Wermsdorf nach Kleinforst gefahren und haben die Gaststätte renoviert“, schmunzelt Ines Pause beim Gedanken an die turbulente Anfangszeit. Schon einen Monat nach der ersten Besichtigung am 6. Juli 1979 eröffnet das Gaststättenkollektiv – so hieß das damals wirklich – das Gasthaus unter dem alten Namen „Goldene Höhe“. Vorsitzender des Gaststättenkollektivs war Jürgen Pause, seine Frau Ines war die Stellvertreterin. „Jeden Abend war die Gaststätte brechend voll“, denkt Jürgen Pause an die Anfangszeit zurück. Umsatzbringer waren an den Wochentagen die durstigen und hungrigen NVA-Soldaten, die in der Kaserne an der Nossener Straße stationiert waren. Pro Woche floss der Inhalt von sechs bis acht 50-Liter-Bierfässern durch den Zapfhahn. Und viele Soldaten aßen zur Feier ihres Ausgangs am Abend gleich zwei Gerichte. Doch auch die Soldaten, die keinen Ausgang hatten, kamen auf ihre Kosten. „Die NVA-Soldaten kamen früher heimlich mit leeren Fit-Behältern von hinten in unser Grundstück und kippten die Behälter in unserem Lager mit Flaschenbier voll“, so Jürgen Pause.

Autokönig von Maryland zu Gast

Bis zur Wende war es auch noch normal, dass sich die Arbeiter und Handwerker nach Schichtschluss am Nachmittag auf ein Feierabendbier am Stammtisch trafen. „Manche sind dann auch noch den ganzen Abend geblieben“, sagt Ines Pause. Und auch bekannte Persönlichkeiten waren hier zu Gast. Der in Kleinforst geborene und Anfang Juni im Alter von 98 Jahren verstorbene Autokönig von Maryland, Paul Rudolf Tischer (beerdigt am 28. Juni in Altoschatz), ließ sich bei Reisen in seine alte Heimat einen Abstecher in die „Goldene Höhe“ nicht entgehen. „Er bestellte immer Eierkuchen mit Zucker und Apfelmus – wie er es aus seiner Kindheit kannte“, erzählt Jürgen Pause.

Telekom-Mitarbeiter sorgen für Umsatz

Die umsatzstarken Zeiten waren mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 schlagartig vorbei. Die Leute wollten ihr frisches Westgeld nicht mehr in der Gaststätte ausgeben, sondern sparten auf Auto und Auslandsurlaub. Doch auch diese Zeit überlebte die „Goldene Höhe“. Jürgen Pause: „Nach der Wende hatten wir eine guten Start durch die vielen Mitarbeiter von Telekom, die hier das Telefonnetz aufgebaut und bei uns gegessen und getrunken haben.“

Heute machen das Hauptgeschäft am Wochenende Familienfeiern aus, Geburtstagsfeste oder Treffen ehemaliger Kollegen. „Feste werden immer gefeiert“, sagt Ines Pause. Donnerstags treffen sich hier Vereine wie die Züchter von Ziergeflügel, Kaninchen, Modelleisenbahner oder die Narren vom OCC.Wegen der verhaltenen Kundenresonanz zum Anfang der Woche ist seit geraumer Zeit von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die restliche Zeit brauchen Pauses zur Erholung. „In unserem Alter fällt es schwerer als früher, zwölf Stunden durchzuarbeiten“, erklärt Ines Pause. Die Töchter Dana (1978 geboren, gelernte Restaurantfachfrau) und Tina (1985 geboren, gelernte Köchin) haben zwar auch gastronomische Wurzeln und helfen bei größeren Veranstaltungen wie der Jubiläumsparty zum 40-jährigen Bestehen am ersten Juli-Wochenende. Dana führte ab 2001 sogar etliche Jahre die Geschäfte. Doch beide Töchter stehen derzeit nicht als Nachfolgerinnen für die Gaststätte ihrer Eltern zur Verfügung.

Bürokratie macht Wirts-Paar zu schaffen

Was sind die Sonnen- und die Schattenseiten des Gastronomen-Daseins? „Es macht Spaß, aber die ganze Bürokratie wird seit 15 Jahren immer mehr“, sagt Jürgen Pause. Und seine Frau ergänzt: „Die ganze Gängelei geht gar nicht.“ Sie ärgert sich zum Beispiel darüber, auch für Aushilfskräfte Stundenzettel ausfüllen zu müssen. Aber es gebe eben auch die Sonnenseiten des Berufes. „Wir freuen uns, wenn wir Lob bekommen: Das Essen hat geschmeckt oder das war aber ein schönes Fest bei euch“, nennt Ines Pause zwei Beispiele.

Live-Musik in der „Höhe“

Und dann gibt es noch die Konzerte mit Live-Musik in der „Höhe“. Startschuss war im August 2002 mit einem Benefizkonzert für die Flutopfer in Sachsen mit „Kraut und Rüben“ und den „Benkers“. Die „Benkers“ sind ihrer Stammgaststätte bis heute treu geblieben, spielen regelmäßig zur Weihnachtssession (in diesem Jahr am 28. Dezember) und stehen auch zur Jubiläumsparty am 6. Juli auf der Bühne.

Wie lange will das Wirts-Paar Pause noch durchhalten? „Wir haben nicht die Absicht, unsere Gaststätte zu schließen“, betont Jürgen Pause. Im nächsten Jahr steht das nächste Jubiläum ins Haus. Dann besteht die „Goldene Höhe“ 150 Jahre. „Das schaffen wir auf jeden Fall noch“, versichert der 63-Jährige.

Von Frank Hörügel