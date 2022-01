Wo die Oschatzer Wohnstätten GmbH dieses Jahr investieren will

Oschatz

Zuletzt machte die Oschatzer Wohnstätten GmbH mit dem Abriss von 115 Wohnungen im Westen der Stadt von sich reden. „Das abgerissene Material wird jetzt getrennt und abtransportiert“, so der Geschäftsführer Marc Etzold zum aktuellen Stand. Bis zuletzt verteidigte er die im vom Oschatzer Stadtrat beschlossenen Stadtentwicklungskonzept verankerten Beseitigung gegen Kritiker, die lieber neuen günstigen Wohnraum an dieser und anderen Stellen sehen würden. „Die Bevölkerungszahl ist rückläufig, der Bestand nur mit unangemessenem Aufwand sanierbar“, entgegnet Etzold.

Auf der Grünfläche, die hier entsteht, könnten, wie andernorts schon zentrumsnah, Eigenheime folgen. „Ob es dazu kommt, liegt im Ermessen der Stadt, hat sich in den vergangenen Jahren allerdings als Trend gezeigt“. Kostenpunkt der vergangenes Jahr begonnenen und demnächstabgerechneten Maßnahme: Zirka 500 000 Euro.

Die Reste der abgerissenen Blöcke der Clara-Zetkin-Straße. Quelle: Christian Kunze

Mit Blick auf Investitionen in den Bestand verweist der Geschäftsführer auf das zurückliegende und das kommende Jahr. 2021 wurden in der Rudolf-Breitscheid-Straße 2,4 Millionen Euro in 26 Wohnungen investiert. Die sanierten Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen sind nun allesamt barrierearm erreichbar, erstmals ist das Befahren aller Etagen vom Keller bis zum Dach mit dem Aufzug möglich. Alle Wohnungen haben Balkon und Fahrzeugstellplatz – inzwischen Standard bei den Bestandssanierungen und Neubauten des größten Wohnungsunternehmens der Stadt. Neue Balkone gab es auch für die sanierten Wohnungen im Objekt Steinweg 12 bis 14. In die erste der insgesamt sechs Wohnungen ziehen demnächst die ersten Mieter ein.

Weiter geht es in diesem Jahr mit Investitionen in den Bestand in den drei Wohnblöcken Burgstraße 9, 11 und 13. Hier wolle man barrierearm bauen und ökonomischer heizen. „Der Plan sieht eine Fußbodenheizung, Wärmepumpen und eine Solaranlage vor. Ob dies umgesetzt werden kann, berechnen wir gerade“. Außerdem soll der ehemalige Friseursalon in der Grenzstraße 1 wieder in eine Wohnung umgebaut, die Wohnung darüber saniert und ein nachträglich errichteter Anbau wieder abgerissen werden.

„Hier wird eine ehemalige Gewerbefläche zu einer Wohnfläche. Das würden wir gern auch in weiteren Objekten umsetzen“, erinnert der Geschäftsführer an ein bereits in der jüngeren Vergangenheit gefasstes Vorhaben, um Leerstand entgegen zu wirken. Veranschlagt sind für die Investitionen in die genannten vier Häuser zwei Millionen Euro – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Baupreise.

Sanierte Wohnungen in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 bis 16. Quelle: Christian Kunze

Mit Mietpreisen zwischen sieben und zehn Euro pro Quadratmeter (letzterer gilt für den inzwischen bis auf wenige Wohnungen vermieteten Komplettneubau in der Badergasse) sei man noch moderat gegenüber Großstädten. Ferner sei die Preisentwicklung gegenüber anderen Leistungen und Waren binnen der vergangenen Jahre verhältnismäßig gering. Mehrinvestitionen bei Sanierung und Neubau, wie etwa bei der Dämmung (20 Zentimeter statt wie bisher 12 Zentimeter Stärke), müssten über die Mieteinnahmen refinanziert werden.

Für das neue Jahr hofft Marc Etzold auf weniger Einschränkungen bei Personal und Handwerkern. „Die Pandemie-Auswirkungen haben unsere Mieter durch Verzögerungen zu spüren bekommen. Erkrankungen, Quarantäne, Home Schooling und Lieferengpässe waren und sind die Folgen dessen. Nicht alles konnte sofort erledigt werden, es mussten Prioritäten gesetzt werden. Ich würde mich freuen, wenn unsere Mieter dafür,wie in der Vergangenheit bereits erfahren, auch in den kommenden Monaten Verständnis haben, sollte es die Situation erfordern“.

Von Christian Kunze