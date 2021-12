Wo es zu Silvester in Oschatz und Umgebung frische Brötchen gibt

Collm-Region

Freitag, dann ein Feiertag oder doch ein Wochenende. Da kann man zwischen Weihnachten und Silvester schon durcheinander kommen, obwohl der Kalender 2021 wenig Feiertage parat hielt, die auf einen Wochentag fielen. Vieles ist zu Silvester so wie sonst sonnabends. Aber wo und wann gibt es die letzten frischen Brötchen des Jahres tatsächlich?

Das Backhaus Taube öffnet sein Café am Altmarkt sowie die Filiale im Marktkauf von 7 bis 12 Uhr. Am Mügelner Markt gibt es von 7 bis 11 Uhr Frisches aus diesem Betrieb. Direkt neben dem Backofen, in Merkwitz beginnt der Verkauf bereits 6 Uhr. Dort ist dann 11 Uhr Feierabend.

Wie an allen anderen Tagen, so öffnet das Backhaus Wentzlaff auch am letzten des Jahres sein Café am Neumarkt 6 Uhr. Bis 12 Uhr gibt es hier frische Waren. In den Filialen im Netto in Oschatz und Dahlen werden von 7 bis 14 Uhr Brot, Brötchen und andere Backwaren angeboten.

Die Bäckerei Jung aus Riesa-Oelsitz öffnet ihre Filialen zu Silvester 6.30 Uhr. Auf der Merkwitzer Straße und im Oschatzer Norma wird bis 12 Uhr verkauft, im „Nah & frisch“ in Wermsdorf bis 12.30 Uhr.

Die Heidebäckerei Rentzsch erwartet ihre Kundschaft in Bucha, Schmannewitz und an der Wurzener Straße in Dahlen zu Silvester von 6 bis 10.30 Uhr.

Von 6 bis 10 Uhr bietet die Bäckerei Georgi in Ablaß am letzten Tag des Jahres ihre Waren an. Im neuen Jahr geht es nach einer kurzen Betriebsruhe am 7. Januar zu den gewohnten Öffnungszeiten weiter.

Auf der Altoschatzer Straße in Oschatz gibt es in der Bäckerei Starke zu Silvester von 6 bis 11 Uhr frische Backwaren.

Die Filiale der Backstube Münch, in der Merkwitzer Straße in Oschatz ist am 31. Dezember von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Lützkendorf bietet ihrer Kundschaft am letzten Tag des Jahres 2021 von 7 bis 9.30 Uhr Brot, Brötchen und andere Backwaren an. Vom 3. bis 8. Januar bleibt das Geschäft geschlossen.

Von Axel Kaminski