Wo is(s)t Oschatz mittags zu Tisch?

Oschatz

In der Gartenstadt am Collm gibt es eine rege Mittagstisch-Kultur. Besonders an den Markttagen ist Hochbetrieb bei Fleischereien, Bäckereien, Schnellimbissen und Restaurants. Die OAZ hat die Mittagstische im Stadtkern besucht, Preise und Angebot verglichen.

Schnellrestaurants

Hofmann’s Hütte ist die Kult-Imbissbude im Zentrum. Bei moderaten Preisen wird hier jeder satt. Deftige Kost wie Nudelsalat mit Schnitzel oder Gulasch mit Rotkohl und Kartoffeln kostet zwischen vier und sechs Euro. Auch vegetarisches wie Milchreis oder Spiegelei finden sich oft auf der Karte. Schon ab dem Vormittag trudeln die ersten Kunden ein, denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Für Stammkunden gibt es inzwischen eine Whatsapp-Gruppe, in die Inhaberin Birgit Hofmann morgens das Mittagsmenü einstellt. „54 Mitglieder sind inzwischen in der Gruppe“, erzählt sie.

Auch aus dem Stadtbild nicht wegzudenken ist Wächtlers Schlemmerparadies auf der Sporerstraße, das dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, wie Mitarbeiterin Monika Wächtler verrät. In dem Tagesbistro gibt es Hausmannskost wie Seelachsfilet mit Püree oder gefüllte Paprikaschoten bei Preisen von 3,70 bis 6,50 Euro. Häufig wird auch ein vegetarisches Gericht angeboten. Wächtler und ihre zwei Kolleginnen sorgen dafür, das die Speisen schnell und frisch serviert werden. Im Gästeraum können die Kunden gemütlich und in Ruhe essen. Ein weiterer Service: Eine Wochenkarte liegt im Bistro aus und ist auch online einsehbar.

Mittag beim Fleischer

Von 11 bis 13.30 Uhr gibt es bei der Oschatzer Fleischwaren GmbH auf dem Altmarkt ein Mittagsangebot. An der Theke steht man oft Schlange, um Speisen wie Rippchen mit Sauerkraut oder Nudeln mit Hackfleischsoße zu kaufen. Die meisten Kunden nehmen die Speisen mit, ein paar Leute essen vor Ort am Stehtresen. Die Preise liegen im Durchschnitt bei vier Euro.

Die Gerichte bei der Marktfleischerei Müller, ebenfalls auf dem Altmarkt, kosten im Durchschnitt einen Euro mehr als beim Konkurrenten. Dafür gibt es dort einen großen Gästeraum mit Tischen und Stühlen und ein umfangreicheres Angebot, das ab 10.30 Uhr serviert wird. Außerdem gibt es bei Müllers Stempelkarten für Stammkunden: Jedes 20. Gericht ist gratis.

Restaurants

Keine der Restaurants mit deutscher Hausmannskost bieten eine Mittagskarte an. Fündig wird man dagegen beim Santorini in der Rosmarinstraße. Dort werden griechische und mediterrane Speisen serviert. Von 11 bis 14.30 Uhr gibt es Gyros, Fisch, Pasta und Pizza zum Preis von sieben bis 9,90 Euro. Vegetarische Gerichte werden jedoch nur à la carte angeboten.

Das Jaipur auf der Altoschatzer Straße wartet von 11 bis 14 Uhr mit Döner und Pizza zum Sonderpreis auf. Eine 24-Zentimeter-Pizza etwa kostet in dem Zeitraum nur fünf Euro, auch vegetarisch.

Im Hongkong Restaurant auf der Promenade gibt es von 11 bis 14 Uhr Mittag. Zu jeder Speise ist eine sauerscharfe Suppe inklusive. Im Angebot sind chinesische Klassiker von gebratenen Nudeln mit Ei und Huhn bis hin zu knuspriger Ente süß-sauer, bei einer Preisspanne von 4,90 bis 8,50 Euro. Auch hier gibt es vegetarische Gerichte nur auf der allgemeinen Karte.

Für den kleinen Hunger

Backhaus Taube bereitet täglich ein paar Kleinigkeiten zum Mittag vor, so lange der Vorrat reicht. Neben Toast Hawaii, Würzfleisch, und Kartoffelsuppe

3-Gänge-Menü im Lottoladen. Quelle: Pauline Szyltowski

wird auch eine Tagessuppe angeboten. Zur Wiener auf die Hand kann übrigens ein Brötchen aus dem gesamten Sortiment des Bäckers ausgewählt werden. Die Preise liegen zwischen 3,25 und 5,25 Euro.

Lotto-Shop Oschatz auf der Altoschatzer Straße hält täglich ein 3-Gänge-Menü für zwei Euro bereit. Dieses beinhaltet Bockwurst, Brötchen und Senf. Unschlagbar!

Fazit

Die kulinarische Reise durch Oschatz hat eins gezeigt: Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Das Angebot ist vielseitig und auch Vegetarier kommen, außer beim Fleischer, auf ihre Kosten.

Wo essen Sie in Oschatz zum Mittag? Schreiben Sie uns eine E-Mail an p.szyltowski@lvz.de.

Von Pauline Szyltowski