Altkreis Oschatz

In Außig schloss am Heiligabend die Bäckerei nach 94 Jahren ihre Pforten. Hinter vorgehaltener Hand ist aus mancher Backstube zu hören, dass der Chef – oder die Meisterin – auch nur noch wenige Jahre bis zur Rente hat. Und dann? Gibt es Brot künftig nur noch im Supermarkt und wird industriell erzeugt?

Personal für Backstube und Verkauf ist rar

„Ein paar Jahre müssen wir schon noch wackeln“, sagt Uwe Rentzsch, auf das Rentenalter angesprochen. Es liege schon Jahre zurück, dass bei ihm in Bucha jemand anklopfte und Bäckerlehrling werden wollte. Inzwischen habe er die Hoffnung aufgegeben. „In der Backstube arbeite ich mit einem Gesellen. Meine Frau hilft dort mit und wir haben noch eine Kraft, die wir stundenweise beschäftigen“, schildert der Heidebäcker seinen Personalbestand in der Produktion. Den letzten Lehrling habe er 2015 ausgebildet. Auch im Verkauf sei die Lage nicht wesentlich besser. „Wir suchen händeringend eine Verkaufsfahrerin“, berichtet Uwe Rentzsch. Ja, das sei kein leichter Job. Eine Fahrerlaubnis brauche man schon, müsse bei Wind und Wetter raus und das Be- und Entladen sei körperlich anstrengend. Der Vorteil sei, dass einem der Chef nicht permanent über die Schultern schaue und man dennoch viele Leute treffe.

„Berufsnachwuchs zu finden ist noch nie leicht gefallen“, betont Frieder Donat. Aber er könne sich nicht groß beschweren. Zur Zeit absolvieren bei ihm zwei angehende Bäcker und eine Verkäuferin ihre Ausbildung.

Attraktiv für Auszubildende: moderne Betriebe

Ja, nach der Wende sei die Nachfrage größer gewesen. Da hätte man jedes Jahr zwei, drei Auszubildende einstellen können. Seit der Wende habe er so zehn, zwölf Bäcker ausgebildet. Nicht jeder sei bei Brot und Kuchen geblieben. „Als es noch die Wehrplicht gab, haben viele nach dieser Zeit den Job gewechselt. Und mancher ist der Liebe wegen weggegangen“, berichtet Frieder Donat. Dabei sieht er es als klaren Vorteil, dass seine Bäckerei im Fliegerhorst ein moderner Betrieb ist. Das sei schon attraktiv für Auszubildende. „Für eine ‚Kellerbäckerei’ kann man Jugendliche eher nicht begeistern“, schätzt Frieder Donat ein. Aussterben werde das Handwerk sicher nicht, aber es bleibe schwierig, Fachpersonal zu bekommen.

So einen großen Unterschied zwischen kleinen oder großen modernen Bäckereien möchte Peter Wentzlaff gar nicht machen. Wenn der Auszubildende dem Meister genau auf die Finger schauen könne oder umgekehrt – das habe schon etwas. „Das muss dann aber auch menschlich passen zwischen den Beteiligten“, betont der Sornziger Meister. Bei ihm hat tatsächlich erst am Mittwoch jemand nach einem Ausbildungsplatz gefragt. „Aber das Thema Berufsnachwuchs steht bei uns allen an. Es ist sehr anstrengend geworden – aber nicht hoffnungslos“, betont er. Nachtarbeit ist dabei aus seiner Sicht nicht das Totschlagargument. Auch andere müssen nachts arbeiten – im Krankenhaus, beim Fleischer – oder sehr zeitig raus, wie in der Pflege oder auf dem Bau, bei langen Anfahrten zum Einsatzort.

Strukturierter Arbeitstag und Aufstiegschancen

Sorgen bereiten Peter Wentzlaff nicht so sehr jene jungen Leute, die gutes Geld verdienen wollen. Vielmehr sieht er Defizite bei deren Erwartungen dazu, wie sie sich ihrem Beruf vorstellen. „Das muss doch auch Spaß machen“, meint Peter Wentzlaff. Und an dieser Stelle würden sich die Geister scheiden. „Wir können hier einerseits noch richtig handwerklich arbeiten und fordern – oder bieten – einen strukturierten Arbeitstag“, betont er. Andererseits sei der Betrieb groß genug, dass es auch Aufstiegschancen gäbe. Und zwar mehr als nur mit dem Meister gemeinsam alt zu werden. Bewusst versuche man, Möglichkeiten zu schaffen, Familie, Freizeit und Beruf in Balance zu bringen. Die „Muttischicht“, die es seit 20 Jahren gäbe, sei die bekannteste, aber nicht einzige Anstrengung in dieser Richtung.

Corona erschwere jedenfalls die Suche nach Berufsnachwuchs. „Der ‚Tag der offenen Tür’ fehlt uns schon sehr“, stellt der Meister fest. Jetzt gäbe es wieder Aussicht auf Schülerpraktika. Ob daraus einmal Lehrlinge würden, müsse sich zeigen. Derzeit bilde man im Backhaus Wentzlaff einen Bäcker und drei Verkäuferinnen aus.

Fluktuation in andere Branchen und verkürzte Arbeitszeit

Petra Mauksch hat in den 26 Jahren, die sie selbstständig ist, vier Bäcker und Bäckerinnen ausgebildet. Eine arbeite inzwischen in Oschatz an der Fleischtheke eines Marktes, eine andere als Konditorin in Leipzig, eine dritte in der Altenpflege. Der letzte, bei dem sich herausstellte, dass er eine Mehlstauballergie hatte, ist inzwischen Elektriker. Seit mehr als zehn Jahren wollte bei der Dahlenerin niemand mehr das Handwerk erlernen. „Ich würde jetzt auch niemanden mehr nehmen“, betont Petra Mauksch. Dazu gäbe es im kleinen Betrieb zu wenig Arbeit. Dass sie die Öffnungszeiten der Bäckerei und damit auch ihre Arbeitszeiten verkürzt habe, sei für ihre Gesundheit richtig gewesen. Wie lange man im Beruf bleiben könne, sei nicht nur eine Frage des Alters. „Ich finde, dass es ein sehr schöner Beruf ist, bei dem man etwas produziert, unmittelbar am Ort verkauft und davon leben kann“, betont die Dahlenerin. Aber man müsse eben nicht nur Lohn erwirtschaften und Zutaten kaufen, sondern auch die rund 1000 Euro pro Monat für Strom und Gas reinholen.

Von Axel Kaminski