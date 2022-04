Nordsachsen

Ostereier werden jetzt überall gesucht. Aber sonst? Bei der Suche nach Osterbräuchen in Nordsachsen stößt man oft nur auf kleine Pflänzchen: Mal wird der Osterbrunnen geschmückt, mal das Osterwasser geholt, mal wird zum Gottesdienst in der Osternacht eingeladen. Wo sind die Osterbräuche in Nordsachsen hin? Wir haben uns in der Region umgehört.

„Ostern wird hier nicht so festlich begangen wie etwa Weihnachten – obwohl es theologisch eigentlich wichtiger ist“, sagt der ehemalige Pfarrer und Schriftsteller Friedemann Steiger, der in Göritz lebt. Er selbst genießt das Frühlingswochenende mit der Familie – auch seine erwachsenen Kinder suchen weiterhin gerne Ostereier. Dass diese, ebenso wie die Hasen, nicht wirklich auf den christlichen Glauben zurückgehen, mindert den Spaß an der Sache nicht. Ansonsten sind ihm in der Region – neben verschiedenen feierlichen Gottesdiensten – auch nur wenige klassische Osterbräuche bekannt. Aber woran das genau liegt, weiß auch Steiger nicht.

Viele Menschen in Nordsachsen nicht religiös gebunden

Jürgen Geisler, Museumsleiter in Delitzsch, ist einer derjenigen, die etwas darüber wissen können: „Ich habe tatsächlich noch von meinen Eltern gehört, dass Osterwasser im Lober geholt wurde“, fällt ihm dazu ein. Und die Osternacht wird auch immer noch in vielen Kirchen begangen. Er selbst wird bei einem dieser Gottesdienste in der Kirche Zaasch im Posaunenchor spielen.

Aber in der Region sind nicht viele Menschen religiös gebunden und auch diejenigen sind nicht unbedingt beim Ostergottesdienst zu finden. Selbst das Osterbrunnenschmücken ist nicht in unserer Region verwurzelt. Teils wurde es wohl vom Fränkischen abgeschaut. Vermutlich waren es Landfrauen-Verbindungen, die diesen Brauch in die Region brachten. Könnte es sein, dass mit den Orten, die dem Braunkohletagebau zum Opfer fielen, auch die alten Traditionen weggebaggert wurden? Jürgen Geisler sagt: Eher nicht.

Die Landfrauen haben den Brunnen auf dem Dorfplatz Löbnitz zum Osterbrunnen gemacht. Quelle: Heike Liesaus

Traditionen mit Braunkohledörfern verschwunden?

Denn er war selbst mit Kollegen vor der Räumung dieser Dörfer unterwegs, um mit den Bewohnern zu sprechen, um Traditionen oder alte Legenden aufzuzeichnen. Er vermutet die Industrialisierung und auch die starke Durchmischung der Bevölkerung als Ursache. Dennoch sind die heutigen Zeiten auch nicht ganz ohne Tradition. Denn auch die Ostereiersuche, das Schmücken gehören dazu. Ebenso das Zusammenkommen in der Familie, selbst das Angrillen oder der Osterausflug. Letztlich machen die Menschen die Tradition. Kann es sein, dass Bräuche, die heute eingeführt werden, irgendwann mal zum feststehenden Gut werden?

Mitteldeutschland als Kernland der Reformation

Der Schenkenberger Pfarrer Matthias Taatz hat vorm Pfarrhaus zum zweiten Mal einen kleinen Passionsweg eingerichtet. Einen Guckkasten, der den Leidensweg von Jesus Christus zeigt. Eine kleine Erinnerung daran, dass die Osterfesttage christliche Feiertage sind. Er hatte sich im vorigen Jahr zu Lockdown-Zeiten überlegt, was getan werden könnte und war auf einen Katalog mit Figuren gestoßen. „Klassisch katholisch natürlich“, sagt er lachend. Aber es gibt schließlich die Ökumene. Taatz hat die Figuren bestellt und eine kleine Landschaft damit gestaltet. „Und es ist interessant zu hören, wie die Eltern ihren Kindern erklären, was das ist.“

Ostergeschichte mit Ausblick auf die Dorfstraße: Pfarrer Matthias Taatz hat vorm Schenkenberger Pfarrhaus einen Guckkasten mit dem Passionsweg, dem Leidesweg Christi, aufgebaut. Quelle: Heike Liesaus

Zum Ostersonntag wird er dann den auferstandenen Jesus dazu rücken. Außerdem noch ein paar Ostereier und Kerzen zum Mitnehmen. Seine Erklärung für den Mangel an Osterbrauch in der Region: „Mitteldeutschland ist protestantisch geprägt, war das Kernland der Reformation.“ Damals wurde alles, was katholisch war, wie die Prozessionen aus den Feier-Ritualen verbannt. Den Rest habe dann wahrscheinlich die Industrialisierung bewirkt.

Um Traditionen aufrechtzuerhalten, braucht es eine Gruppe, die davon überzeugt ist. Landfrauen-Vereine in der Region geben sich große Mühe, in einigen Orten Osterbrunnen zu schmücken. Aber eigentlich gehöre das gar nicht in die stille Woche vor den Feiertagen. Ursprünglich werden die Osterbrunnen ab Palmsonntag geschmückt und bleiben es bis zwei Wochen nach Ostern. Aber auch in der Fränkischen Schweiz soll sich der Brauch erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und dann in die umliegenden Länder verbreitet haben.

Kinder der Löbnitzer Grundschule am Osterbrunnen. Quelle: Heike Liesaus

Ein Resultat der Fastenzeit: Der große Teich in Torgau

„Für Christen ist Ostersonntag das Geschenk des neuen Lebens. Ostern beginnt in der Osternacht und dauert 40 Tage – bis Himmelfahrt“, sagt der ehemalige Torgauer Pfarrer Andreas Rothe. Wichtig sei die Osternacht. „Diese beginnt am Karsamstag 23 Uhr und dauert bis etwa halb 1. Die Kirche ist dann eiskalt und dunkel – Jesus ist gestorben. Dann wird es nach und nach heller. Das ist immer sehr beeindruckend. ,Jesus ist das Licht. Gott sei ewig Dank’“, singt Andreas Rothe vor.

Danach geht das Licht an den hohen Leuchtern an. Als nächstes am Hochaltar und in der Mitte des Ganges brennen die Kerzen. „In Sachsen ist der Karfreitag zudem meist gesetzlich geschützt und es darf keine Tanzveranstaltungen geben. Um 15 Uhr gibt es auch kein Glockengeläut, auch keine Lieder und es liegen keine Blumen am Altar. “ Zudem spricht der ehemalige Pfarrer das Thema Fasten an. „Gerade bei uns in Torgau wird deutlich, dass das Fasten früher sehr streng gehalten wurde. Der Große Teich ist dafür angelegt worden, damit der Hof in der Fastenzeit Fisch essen kann.“

Von Heike Liesaus, Hanna Gerwig und Kristin Engel