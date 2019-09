Wölfe reiben Schafherde in Bortewitz auf

Bortewitz

„Das war kein schöner Anblick“, sagt Jagdpächter Alexander Huth, der von einem Schäfer am vergangen Donnerstag zu seinem Revier nach Bortewitz gerufen wurde: Der Schäfer, der ungenannt bleiben möchte, hatte auf Huths Fläche 300 Schafe stehen, beschützt durch einen Elektrozaun.

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch müssen dann mehrere Wölfe dort eingedrungen sein und die Herde regelrecht aufgerieben haben: Statt der idyllischen Heidelandschaft fanden die beiden am nächsten Tag vier tote und drei schwerst verletzte Schafe vor, die mit offenen Kehlen im Gelände lagen. Daneben fanden sie etliche verletzte Tiere, die in Folge des Angriffs lahmten.

Jäger plädiert für Populationskontrolle beim Wolf

Huth, dessen Familie das Revier seit 1998 unterhält, vermutet, dass vielleicht eine Mutter ihren Jungen am Tatort das Jagen beigebracht habe. Dafür spreche, dass nur eins der getöteten Schafe auch gefressen wurde – bis auf den Rücken und die freiliegenden Rippen. Unklar sei, ob die Wölfe selbst den Zaun durchbrochen haben oder sie „Schützenhilfe“ hatten. So könne ein Wildschwein auf der Suche nach Futter bei der Maisernte nebenan ihn niedergetrampelt haben.

„300 Schafe auf engem Raum – die haben sie dann hoch und runter gejagt.“ Als Jäger betont Huth, dass er den Wolf dennoch als heimische Art betrachtet: „Es hat sie hier früher auch gegeben“, sagt er. Aber über kurz oder lang müsse seine Population reguliert werden.

Fachstelle Wolf bestätigt Wolf als Verursacher

„Die Herde war zum Teil ausgebrochen aus der Koppel“, beschreibt Vanessa Ludwig, Referentin Öffentlichkeitsarbeit von der Fachstelle Wolf, bei der der Riss angezeigt wurde. Eine Begutachtung habe am Donnerstag ergeben, dass der Wolf „mit hinreichender Sicherheit“ als Verursacher gilt.

Obwohl der Zaun den Mindestschutzkriterien entsprochen habe, seien fünf Schafe getötet und 13 Schafe verletzt worden, korrigiert sie die Zahlen nach oben. Außerdem werden zwei Lämmer vermisst.

Zuletzt wurden bei Wildrissen Wölfe in der Collm-Region nachgewiesen oder vermutet. So geht ein totes Alpaka im Wermsdorfer Ortsteil Malkwitz wahrscheinlich auf einen Wolfsangriff zurück. Im Tiergehege Schöna (Gemeinde Cavertitz) riss ein Wolf eine Hirschkuh und zwei Kälber. Auch im Oschatzer Kirchenwald wurde bereits ein Tier von einer Fotofalle gesichtet.

Von Manuel Niemann