Die Zahlen der 83 Mitgliedsfeuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz sind zufriedenstellend. Von Mitgliederschwund kann keine Rede sein. Die Anzahl der Mitglieder in den 83 Mitgliedsfeuerwehren stieg auf 3185. Auch die Jugendarbeit läuft zufriedenstellend. So gibt es 35 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 73 in der Minifeuerwehr.