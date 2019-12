Wohin in der Collm-Region am Wochenende?

Collm-Region

Auch am kommenden Wochenende ist in der Collm-Region und den Städte ringsum wieder viel los. Wir sagen, wo, welche Veranstaltungen stattfinden.

Sonnabend

Ablass: Kirche, Kirchberg; 13 Uhr: Konzerte des Mügelner Posaunenchores, weitere Auftritte: 13.30 Uhr am Altenheim in Grauschwitz, 14 Uhr in Paschkowitz, 14.45 Uhr in Crellenhain, 15.15 Uhr Kulturschule Schrebitz, 15.45 Feuerwehr Schweta, 16.15 Niedergoseln, 17 Uhr Glossen. Jeder kann kommen, einfach nur lauschen oder auch mitsingen. Die Texte der Advents- und Weihnachtslieder werden immer zu Beginn ausgeteilt.

Grossböhla: Kulturscheune, Friedensstr. 5; 15 Uhr: Scheunenweihnacht.

Lampersdorf: Manufaktur „Einmalig“, Dorfstraße 14; 11-18 Uhr: Adventszauber im Stall – Weihnachtsausstellung mit Verkauf.

Luppa: Pfarrhof, Friedrich-Engels-Str. 25; 14 Uhr: Weihnachtsmarkt.

Luppa:Hof Schmidt, Dresdener Straße 43; 14 bis 19 Uhr: Keramik im Advent, Treffpunkt zum Austausch, Teetrinken und kleine Verkaufsausstellung. Außerdem wird die Arbeit mit Klangschalen vorgestellt.

Oschatz:St.-Aegidien-Kirche; 17 Uhr: Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, es erklingen die Kantaten 4-6.

Schirmenitz:Kirche, 14 Uhr: Weihnachtsmarkt der Kirchgemeinde mit dem Bläserchor aus Lorenzkirch.

Schrebitz:KulturSchule, Schulweg 3; 15 Uhr: Weihnachtsmarkt, die Kinder der Kita „Wiesenstrolche“ aus Ostrau bestreiten den Auftakt. Mit dem „Fröhlichen Akkordeon-Express“ gibt es ein weiteres kulturelles Highlight. Weiterhin findet eine Tombola statt, es gibt eine Bastelstraße und Ratsrad. Auch der Gaumen kommt nicht zu kurz.

Schweta:Feuerwehrgerätehaus, Oschatzer Str. 25a; 14 Uhr: 3. Weihnachtsmarkt, es werden überwiegend selbst gebackene Plätzchen und Basteleien von den Kindern und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Schweta angeboten, gegen 16 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei und wird gemeinsam mit den Adventsbläseren die Bürgerinnen & Bürger auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Torgau:Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 21 Uhr: Christmas Blues 2019 beat. Peter Schmidt, Henry Heggen, Bluesrudy, Carlos Dalelane & Micha Maas.

Torgau: Kulturhaus, Rosa-Luxemburg-Platz 16; 19.30 Uhr: Beschwingt durch den Advent, mit dem Polizeiorchester des Freistaates Sachsen.

Zeuckritz: Freiwillige Feuerwehr, Reudnitzer Str.; 15 Uhr: Glühwein unterm Weihnachtsbaum.

Sonntag

Börln:Kirche, Ernst-Thälmann-Platz 4; Pfarrhaus, 14.30 Uhr: Advents-Weihnachtsliedersingen.

Borna:Kulturscheune; 14.30 Uhr: Weihnachtsmarkt zwischen Kirche und Kulturscheune.

Dahlen:Kirche, Kirchstr. 25; 15.30 Uhr: Adventsmusik, zu hören werden alte und neue Advents- und Weihnachtslieder sein, sowie weihnachtliche Pastoralen. Auch das gemeinsame Singen soll nicht zu kurz kommen. Dargeboten wird diese musikalische Stunde von den Kirchenchören, Kurrende, Jugendchor und dem Instrumentalisten aus der Region.

Naundorf:Kirche; 14 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Stollenanschnitt, Tombola und Programm.

Tragnitz:St.-Pankratius-Kirche; 14.30 Uhr: Vorweihnachtliches Singen und Musizieren unter dem Motto „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, mit der Kantorei und Flötenkreis adventliche und weihnachtliche Weisen.

Wellerswalde:Amselpark; 14.30 Uhr: Christbaum schmücken, dabei singen die jüngsten Wellerswalder Weihnachtslieder und der Weihnachtsmann wird anschließend von ihnen geweckt.

Wermsdorf: Schloss Hubertusburg, An der Hubertusburg 2; Schlosskapelle, 17.30 Uhr: Festliches Konzert, mit dem Thomasius-Consort aus Leipzig. Werke der Spätrenaissance und des Frühbarock von Johann Rosenmüller, Johann Hermann Schein und Romanus Weichlein werden zu Gehör gebracht.

Gesamtes Wochenende

Glossen: Gemeindesaal; Fr. und Sa.: Weihnachtsmarkt, am Freitag eröffnen die Hortkinder das Programm, bevor um 18.30 Uhr ein kleines Feuerwehr gezündet wird. Am Sonnabend geht der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr weiter.

Mahlis: Ev. Kirche, Schulgasse; Fr. 20 Uhr, Sa. 17 und 20 Uhr, So. 17 Uhr: Mahliser Weihnachtstheater.

Oschatz:Innenstadt; Fr. 14-20, Sa. 14-21 und So. 14-18 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsprogramm, Händlern, Tieren, Livemusik, Besuch des Sint Niklaas, Weihnachtsmannsprechstunde und natürlich verteilen wie im letzten Jahr die Weihnachtsengel kleine Geschenke an die Besucher.

Riesa:Kloster, Rathausplatz 1; Fr. und Sa. 14-21, So. 14-20 Uhr: Klosterweihnacht, besinnliches Ambiente lädt zum Schlittschuhfahren, Glühweintrinken und Stollenessen ein. Auch der Weihnachtsmann wird hin und wieder mal vorbeischauen.

Torgau:Kleine Galerie, Pfarrstr. 3; Fr. 10-17, Sa. 12-17 und So. 10-17 Uhr: Kunstweihnachtsmarkt, Fr. u. a. 17 Uhr Vernissage „Gedichte und Fotografien“ und am Sa. und So. u. a. Porträtmaler Bernd Garbe, Ölvergoldung mit Sandra Theile sowie Schauklöppeln mit Christina Holzmüller. Zahlreiche Künstler bieten ihre kunsthandwerklichen Arbeiten zum Verkauf an.

