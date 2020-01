Wohin in der Collm-Region am Wochenende?

Collm-Region

Auch am kommenden Wochenende ist in der Collm-Region und den Städte ringsum wieder viel los. Wir sagen euch, wo, welche Veranstaltungen stattfinden.

Freitag

Oschatz: Vitalio – Sport- und Erlebnisinsel für Kinder und Erwachsene, Promenade 33a; 16 und 19 Uhr: Große Jugendweihe-Modenschau.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 21 Uhr: Bernard Allison & Band.

Sonnabend

Ablass: Sportplatz: Alte Salzstraße; 17 Uhr; Heimatverein und Sportverein SV Mügeln Ablaß laden zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Die eigenen Bäume können mitgebracht werden.

Bucha: Feuerwehrgerätehaus; 16 Uhr: Angrillen mit der Feuerwehr, Weihnachtsbäume können zur Entsorgung mitgebracht werden – natürlich komplett abgeschmückt.

Collm: Hof Familie Knittel, Kirchberg 6; 17 Uhr: Hofweihnacht, mit Krippenspiel, weihnachtlicher Musik, Glühwein und Lagerfeuer.

Ganzig: Bushaltestelle; 16 Uhr: Der Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz lädt zum „Busi-Grillen“ ein. Der Erlös soll für den Neubau des Spielplatzes verwendet werden. Den Besuchern werden neben der klassischen Rostbratwurst unter anderem auch Flammlachs, Räucherfisch, Fruchtglühwein und warme Cocktails angeboten.

Grimma: Marktplatz; Marktbrunnen, 10 Uhr: Kulinarische Altstadtführung, mit Frank Ziegra. Tickets und Informationen sind in der Stadtinformation Grimma am Markt 23 erhältlich.

Luppa: Kirche; 15 Uhr: Neujahrskonzert mit der Chorvereinigung Thümmlitzwald und dem Döllnitztalchor Mügeln.

Naundorf: Dorfplatz; 14 bis 17 Uhr: Der Heimatverein veranstaltet das Weihnachtsbaumsägen.

Oschatz: Altes Gasgerätewerk, Ambrosius-Marthaus-Str.; 9-17 Uhr: Geflügelschau, Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Oschatz 1874. Zu sehen sein werden rund 400 Tiere diverser Züchter aus der Region und darüber hinaus. Es besteht auch die Möglichkeit, Tiere zu kaufen. Ferner gibt es eine Tombola.

Riesa: Sachsenarena, Am Sportzentrum 5; 15-23 Uhr: Nachtflohmarkt, bis 23 Uhr kann bei den rund 160 Händlern durch die gut beleuchtete und warme Halle getrödelt werden. Das Angebot reicht von Alltagsgegenständen zu günstigen Preisen über heiß begehrte Sammlerstücke bis hin zu ausgefallenen Raritäten und Kuriositäten. Da ist für jeden etwas dabei, denn unter den vielen tausend Schätzchen findet man immer etwas Antikes, Seltenes oder einfach nur Schönes, was einen in Erinnerungen schwelgen lässt.

Schweta: Park, 17 Uhr: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schweta laden zum traditionellen Glühweinfest ein. Dabei können ausgediente Weihnachtsbäume für das Lagerfeuer abgegeben werden.

Sonntag

Cavertitz: Kirche, Kirchstraße; 14 Uhr: Gottesdienst mit dem Rochlitzer Bläserkreis.

Döbeln: Theater, Theaterstr. 7; 18 Uhr: Warten auf Godot, Schauspiel von Samuel Beckett.

Mügeln: Rathaus, Markt 1; 15 Uhr (Einlass 14 Uhr): Kabarett „Der führerlose Aufzug“ mit Meigl Hoffmann und Bernard Paschke von der Leipziger Pfeffermühle. Restkarten kosten 18 Euro und sind unter der Nummer 034362/41011 erhältlich.

Oschatz: Altes Gasgerätewerk, Ambrosius-Marthaus-Str.; 9-15 Uhr: Geflügelschau, Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Oschatz 1874. Zu sehen sein werden rund 400 Tiere diverser Züchter aus der Region und darüber hinaus. Es besteht auch die Möglichkeit, Tiere zu kaufen, ferner gibt es eine Tombola.

Oschatz: St.-Aegidien-Kirche; 15 Uhr: Sternliedersingen mit Sternsingern.

Oschatz: Soziokulturelles Zentrum E-Werk; Lichtstraße 1, 16 Uhr: Familienkino: Der kleine Prinz.

Oschatz: Thomas-Müntzer-Haus, Altmarkt 17; 15 Uhr: Sächsische Bläserphilharmonie ( Oschatz).

Riesa: Sachsenarena, Am Sportzentrum 5; 19 Uhr Live vom Balkon: Colin Jamieson’s Dynamite Daze.

Von OAZ