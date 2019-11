Wohin in der Collm-Region am kommenden Wochenende?

Collm-Region

Auch am kommenden Wochenende ist in der Collm-Region und den Städte ringsum wieder viel los. Wir sagen, wo, welche Veranstaltungen stattfinden.

Freitag

Oschatz: E-Werk, Lichtstraße 1; Alte Schaltwarte, 19 Uhr: Oschatzer Dialog: Bedingungsloses Grundeinkommen – Freiheit oder Faulheit für alle?, die Gesprächsrunde wird in bewährter Weise von Moderator Ricardo Glaser geleitet; Gäste sind Mischa Kreutzer, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen und der Linkspartei sowie Detlef Jahn, Mitglied des Bündnis Bedingungsloses Grundeinkommen Sachsen.

Oschatz: Thomas-Müntzer-Haus, Altmarkt; 19 Uhr: Gin-Tasting mit Referent Sebastian Wachs. Es wird eine Genussreise der besonderen Art geboten.: Von den französischen Weinbergen, über England und Finnland, bis nach Afrika! Überall auf der Welt wird diese Spirituose auf ihre ganz spezielle Art hergestellt. In Oschatz wird ein Einblick präsentiert.

Riesa: Stadthalle „Stern”, Großenhainer Straße 43; 20 Uhr: The Italian Tenors: Viva La Vita 2019.

Torgau: Kulturbastion, Straße der Jugend 14b; 21 Uhr: Tempi Passati & Falkenberg.

Sonnabend

Dahlen: Innenstadt, 14 Uhr Beginn des Heideumzug des Dahlener Carneval Clubs. Gegen 18.30 Uhr Abschlussfeuerwerk auf dem Markt Am Sonnabend sind in Dahlen wieder die Narren los. Hagen Rösner

Döbeln: Theater Döbeln, Theaterstraße 7; Theater im Bürgerhaus, 19 Uhr (Premiere): Karel Capek: Wie ein Theaterstück entsteht, musikalische Lesung – Ein amüsanter Streifzug durch die verrückte Kulissenwelt.

Grossweitzschen: Bäckerei Körner, Schulstraße 18; 11 Uhr: Stollenmarkt, es gibt jede Menge vorweihnachtliche Genüsse. Es wird ein Einblick in die Weihnachtsproduktion gewährt. Der traditionelle Stollenanschnitt ist 14.30 Uhr. Der Erlös kommt einem guten Zwecke zu Gute. Für den nötigen kulturellen Rahmen sorgen die Dance Company Döbeln der Kreismusikschule. Weiterhin wird es Weihnachtsbasteleien und Plätzchenbacken für die Gäste geben. Ab 19 Uhr große Stollenmarkt-Party.

Oschatz: E-Werk, Lichtstraße 1; 14-21 Uhr: Winterkreativmarkt. Die dritte Auflage des Winterkreativmarktes steht vor der Tür. Christian Kunze

Oschatz: Thomas-Müntzer-Haus, Altmarkt; 20 Uhr: Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen.

Riesa: Stadthalle „Stern”, Großenhainer Straße 43; 19.30 Uhr: Ute Freudenberg & Band – akustisch.

Torgau: Kulturbastion, Straße der Jugend 14b; 21 Uhr: The Jailbreakers.

Treptitz: Feuerwehrgerätehaus,Heidestraße, 15 Uhr: Stollenanschnitt

Sonntag

Döbeln: Theater, Theaterstraße 7; 16 Uhr: Die Bremer Stadtmusikanten, nach dem Märchen der Brüder Grimm von F. K. Waechter, für Kinder ab 5 Jahren und Familien. Die Bremer Stadtmusikanten werden in Döbeln aufgeführt. Jörg Metzner

Oschatz: Friedhofskirche St. Georg, Dresdner Straße; 14 Uhr: Traditionelle Stunde der Andacht, mit der Trauerhilfe Wünsche. Neben Worten der Erinnerung erwartet Sie Gesang, Violinen, Orgel und Trompetenspiel.

Gesamtes Wochenende

Dahlen: Am Kirschberg: Rassegeflügelausstellung, am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Wermsdorf: Gänsefarm Eskildsen, Am Lindigt 1; Fr., Sa. und So. 10-19 Uhr: Gänsemarkt, die Besucher erwartet ein Spektakel rund um die Gans Gänsemarkt Wermsdorf Axel Kaminski

Ostrau: Vereinshaus Kaninchenzüchter, Döbelner Straße; Sonnabend 9-18 und Sonntag 9-14 Uhr: Rassekaninchenausstellung, gezeigt werden Kaninchen in den verschiedensten Rassen und Farbschlägen. Eine Sonderschau der Mecklenburger Schecken schließt sich mit an. Tiere stehen zum Verkauf, Züchter stehen für Gespräche, und Tipps bereit. Und für die Kleinen gibt es eine Überraschung, die sie nach der Ausstellung mit nach Hause nehmen dürfen, das ist aber noch geheim.

Riesa: Sachsenarena, Am Sportzentrum 5; Freitag und Sonnabend 10 Uhr: IDO Show Dance Weltmeisterschaft; Sonnabend 19 Uhr: Gala-Abend: IDO Show Dance Weltmeisterschaft.

Strehla: Oberschule, Leckwitzer Straße 2: In der Turnhalle der Schule findet eine Geflügelschau statt. Sie ist am Sonnabend von 9 bis 17 und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. (Angaben ohne Gewähr)

Von OAZ