Clanzschwitz

Das Dorfgemeinschaftshaus des Liebschützberger Ortsteiles dürfte es in diesem Jahr mindestens drei Mal auf die Tagesordnung des Gemeinderates schaffen. Allerdings nicht mehr als Tagungsort.

Wegen der insgesamt geringen Nutzung beabsichtigt die Gemeinde, sich von diesem Objekt zu trennen. Das hatte sie bereits im Januar in ihrem Amtsblatt kundgetan.

Zügig Käufer gefunden

Schon kurz darauf, in ihrer Sitzung am 22. Febuar beschlossen die Gemeinderäte den Verkauf des Gebäudes. Ein Interessent aus Oschatz hatte die geforderten 35 000 Euro geboten. Auch die Zukunft der Buswartehalle, die in das Grundstück hineinragt, sei geklärt, erläuterte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) seinerzeit.

Rolle rückwärts im April

In der April-Sitzung folgte die Rolle rückwärts. Im Amtsdeutsch heißt so etwas „Aufhebung eines Beschlusses“. Der von den Räten einstimmig gebilligt wurde.

Dass der Verkauf nicht zustande kommt, war das Anliegen des einstigen Kaufinteressenten, betonte der Bürgermeister. Obwohl er das Objekt vor der Abgabe seines Angebotes besichtigt hatte, nahm er nach dem Ratsbeschluss Abstand von seinen Absichten. David Schmidt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass inzwischen schon eine weitere Besichtigung stattgefunden habe.

Oft besichtigtes Objekt

„Inzwischen hat es drei, vier Termine dieser Art gegeben, teils von mir wahrgenommen, teils von unserem Bauamtsleiter“, erklärte David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen. Zur Debatte steht – wie bereits im Januar – ein Kaufpreis von 35 000 Euro. Außerdem soll der Käufer die Notarkosten tragen.

Nachzulesen ist das auf der Internetseite der Gemeinde LIebschützberg. Dort findet sich noch ein Objekt, das zum wiederholten Male angeboten wird: das Grundstück An der Schule 7 im Ortsteil Sahlassan.

Altes Schulhaus im Angebot

Dabei handelt es sich um das vor rund 120 Jahren als Schulhaus errichtete Gebäude, das später vom Konsum als Verkaufsstelle und danach als Dorfgemeinschaftshaus genutzt wurde.

Auf die Ausschreibung zu Jahresbeginn fand sich jedoch kein Interessent, der die geforderten 40 000 Euro ausgeben wollte. Dieser Kaufpreis steht nach wie vor im Raum.

Von Axel Kaminski