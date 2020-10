Wohnen in der Oschatzer Region: Bauwillige bekommen mehr Grün und mehr Platz

Collm-Region

Wohnen auf dem Land heißt für die meisten Menschen Wohnen in den eigenen vier Wänden. In der Regel steht man nicht allzu oft im Leben vor der Wahl, sich für ein Baugrundstück und einen Wohnort zu entscheiden. Die Umfrage „ Familienkompass“ zeigt, dass Familien dem Thema Wohnen einen großen Stellenwert zumessen und es recht kritisch bewerten. Sachsenweit kommt das Wohnangebot auf einer Skala von 1 bis 5 auf die Note 3,69. Im Oschatzer Land wird es besser eingeschätzt. Das Wohnumfeld mit 2,46 bewertet. Im Oschatzer Land finden Bauwillige offenbar beste Voraussetzungen für einen (Neu-)Start in den eigenen vier Wänden.

Leere Gebäude wurden verkauft

„Noch vor zwei, drei Jahren hatten wir den Trend, dass Bauplätze umso nachgefragter waren, je dichter der Ortsteil an der B 6 liegt“, erklärt David Schmidt, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg. Derzeit seien alle verfügbaren Flächen nachgefragt. „Es gibt hier eine enorme Dynamik. Sogar Gebäude, die 20 oder 25 Jahre leer standen, sind verkauft worden – auch abseits der schnellen Straßen nach Dresden und Leipzig“, lautet die aktuelle Einschätzung des Bürgermeisters.

Zurück zu den Wurzeln

Den Trend zum Zuzug in die Gemeinde könnte man mit „Zurück zu den Wurzeln“ umschreiben. Aus Sicht von David Schmidt gäbe es dabei zwei Gruppen: Die eine – meist aus den alten Bundesländern – wolle zurück in die alte Region. Das müsse nicht unbedingt der frühere Wohnort sein. Man sei da flexibel und suche etwas im Altkreis Oschatz. Andere, die als junge Leute die Dörfer verlassen hatten, um in Oschatz oder Riesa ihre erste eigene Wohnung einzurichten, wollen wieder in dieses Dorf zurück – vielleicht auch noch in den Nachbarort.

Bauen auf erschlossenen Flächen

Obwohl die Bauplätze in kommunalem Eigentum fast vollständig vermarktet seien, gäbe es noch viele Möglichkeiten, ein Platz für sein eigenes Haus in Liebschützberg zu finden. Allerdings müsse man sich dazu mit privaten Eigentümern einigen, was nicht in jedem Fall leicht sei. Neben dem Schutz des Bodens als natürlicher Ressource biete das Bauen auf schon erschlossenen Flächen einen entscheidenden Vorteil. „Man kommt, anders als in einem neu zu erschließenden Gebiet zu einem gemischten Wachstum“, erläutert David Schmidt. Es bestehe also nicht die Gefahr, dass die Kommune auf einen Schlag Dutzende Krippen- und später Hortplätze benötige. Deshalb liege in der Gemeinde der Fokus auf der Lückenbebauung.

Attraktive Bodenpreise

Wenn die Nähe zur B 6 nicht mehr die große Rolle bei den Bauwilligen spielt, was lockt sie dann nach Wellerswalde, Laas oder Ganzig? „Das wir hier bald überall schnelles Internet haben, kann es nicht sein“, sinniert der Bürgermeister. Das werde vorausgesetzt. Der attraktive Bodenpreis spiele eine gewisse Rolle. Erst kürzlich wollte ein Interessent gleich die beiden noch verfügbaren kommunalen Baugrundstücke in Wellerswalde kaufen. Dabei ließ er offen, ob er eins bebauen und das andere vermarkten wolle oder sich so ein ruhiges Nachbargrundstück sichern wollte. Wer im Bornaer Gemeindeamt nach einem Bauplatz nachfrage, wolle mindestens ein 800 Quadratmeter großes Grundstück haben. Das könne man sich bei dem schon erwähnten attraktiven Bodenpreis auch leisten. Immer wieder spiele die Überlegung, ob die Kita in der Nähe sei oder auf dem Weg vom neuen Wohn- zum Arbeitsort liege, eine Rolle.

Mehr Grün als in der Stadt

„Wer sich gezielt in einem unserer Ortsteile ansiedeln möchte, kennt in der Regel schon die Wege und Fahrzeiten zu Arbeitsstelle, Kita oder Schule“, ist sich die Naundorfer Bürgermeisterin Cathleen Kramm sicher. Die Gründe dafür, in der Gemeinde neu zu bauen oder ein altes Gebäude zu sanieren, seien vielschichtig. Es seien viele Rückkehrer dabei. Einige von ihnen würden in einen bestimmten Ort wollen, andere seien flexibler. Auf jeden Fall sei das Vorhandensein von viel mehr Grün gegenüber der Stadt deutlich für das Land. „Sicher spricht bei der Entscheidung für den Ort, an dem man ein Haus baut oder kauft, für uns, dass man hier mehr Grundstück fürs gleiche Geld bekommt, als in der Stadt“, schätzt die Bürgermeisterin ein. Etwas mehr Abstand zum Nachbarn sei hier günstiger zu haben ohne auf die dörfliche Gemeinschaft verzichten zu müssen.

Infrastruktur wichtig

Die Nähe zu großen Straßen scheint bei den Bauwilligen in der Gemeinde Cavertitz nicht die große Rolle zu spielen. Sonst müsste eine riesige Nachfrage nach Grundstücken in Schirmenitz und Außig, nahe der B 182 bestehen. Deutlich gefragter sind jedoch Lampertswalde, Schöna und Cavertitz. „In Lampertswalde gab es bisher noch die größten Lücken und damit die meisten Möglichkeiten“, erläutert Bauamtsleiterin Gabriele Kläber. Die Abrundungssatzung für die Winterseite habe dort weitere Bauflächen ermöglicht, die sich mittlerweile gut gefüllt hätten. „Bei Lampertswalde und Cavertitz spielen sicher auch die Kitas im Ort sowie die gute Busanbindung eine Rolle“, gibt die Bauamtsleiterin zu bedenken. Für Lampertswalde und Bucha spreche die Nähe zu Dahlen und dem Bahnhof dort. Da er seit einiger Zeit über gute Parkmöglichkeiten verfüge, komme man aus den genannten Orten schnell in den Zug und zum Beispiel nach Leipzig.

