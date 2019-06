Lampersdorf

Seit knapp einem Jahr haben Mädchen und Jungen im Holzhaus am Schullandheim Lampersdorf eine neue Heimat gefunden. Das Bildungs- und Sozialwerk Muldental betreibt hier eine heilpädagogische Wohngruppe. Sechs Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren Herkunftfamilien bleiben können, weil dort Alkohol, Drogen, Vernachlässigung und zum Teil Gewalt den Alltag dominieren, werden hier aufgefangen und rund um die Uhr betreut.

Neue Patenschaften

Leiterin der Einrichtung ist die Erzieherin Jacqueline Dubiak, die jetzt gemeinsam mit ihren Schützlingen interessierte Gäste aus der Umgebung zu einem Oma-Opa-Tag einlädt. „Mein Wunsch ist, dass Patenschaften zwischen Jung und Alt entstehen, bei denen alle voneinander lernen können und füreinander da sind“, nennt sie ein Ziel. Die meisten Kinder im Lampersdorfer Holzhaus kennen kaum Großeltern und den Zuspruch, der von Oma und Opa kommen könnte. „Sie kennen das Gefühl gar nicht, liebevoll aufgefangen zu werden“, bringt sie es auf den Punkt.

Gelegenheit für erstes Kennenlernen

Erste Kontakte sollen am Sonnabend, dem 29. Juni, geknüpft werden. Dann lädt die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe von 15 bis 18 Uhr nach Lampersdorf ein. Es werden Spiele vorbereitet und ein Glasbläser wird zu Gast sein. „Unsere Kinder haben Lust darauf und sind kontaktfreudig“, versichert Jacqueline Dubiak. Bei wechselseitigem Interesse solle es regelmäßig weitere Termine geben. „Möglich wäre gegenseitige Hilfe bei der Gartenarbeit, etwas Vorlesen, gemeinsam basteln oder backen, Handarbeiten vermitteln und zusammen mit Werkzeugen arbeiten“, zählt sie auf. Die Senioren würden hier gebraucht und die Kinder könnten erfahren, dass andere Anteil an ihrem Leben nehmen. „Ältere Menschen müssen dann nicht allein zuhause sitzen und die Mädchen und Jungen hätten jemand, den sie anrufen könnten, wenn es eine gute Note zu feiern gibt“, so ein Beispiel.

Vorstellung bei Seniorennachmittagen

Auf Seniorennachmittagen der Gemeinde hat Jacqueline Dubiak bereits die Gelegenheit genutzt und von der Wohngruppe in Lampersdorf berichtet. Dabei seien die Frauen und Männer sehr aufgeschlossen und teilnahmsvoll gewesen. Eine gute Voraussetzung für künftige Kontakte mit den 8- bis 17-Jährigen, schätzt sie ein.

Interesse erwünscht

Thomas Dittmann von der Geschäftsführung des Trägers, dem Bildungs- und Sozialwerk Muldental, betont, dass man sich in Lampersdorf nicht abschotten wolle: „Jeder kann vorbeikommen und uns ansprechen. Wir freuen uns über Interesse.“ Ziel der Arbeit in der heilpädagogischen Wohngruppe sei es, Kinder so zu betreuen und zu fördern, dass sie später als junge Erwachsene auf eigenen Füßen stehen. „Wir pflegen ein liebevolles Umfeld und wollen dadurch Abstürze, die im Elternhaus oftmals dazu gehören, bei den Kindern von vornherein verhindern und sie gut in die Gesellschaft integrieren“, sagt er.

Abwechslungsreiche Nutzung

Das ehemalige Schullandheim in Lampersdorf hat eine abwechslungsreiche Nutzung hinter sich: 1938 als Schule gebaut, war es viele Jahrzehnte Schullandheim, bis der Landkreis die Trägerschaft aufgab. Danach übernahmen die Pfadfinder zeitweilig die Einrichtung, bevor 2016 das Bildungs- und Sozialwerk Pächter wurde. Zunächst wurden dort unbegleitete minderjährige Geflüchtete betreut. Mit Fördermitteln entstand schließlich das Holzhaus als moderne Unterkunft – mit der Maßgabe, dieses Haus später für die Kinder- und Jugendhilfe zu nutzen. Im Juli vorigen Jahres ist hier die heilpädagogische Wohngruppe eingezogen. Hier leben die Kinder, die tagsüber im Umland Schulen und Tagesstätten besuchen.

Der Bau des heutigen Wohnhauses in Lampersdorf. Quelle: Jana Brechlin

Das Gebäude des ehemaligen Schullandheimes wird ebenfalls vom Träger genutzt, derzeit vor allem für Beratungen. Geplant sei, den Altbau zu sanieren und als Treffpunkt für ambulante Hilfen zu nutzen, kündigt Thomas Dittmann an.

Von Jana Brechlin