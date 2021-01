Wohnhäuser in Oschatz werden immer teurer

Oschatz

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Oschatz sind im Vorjahr erneut stark gestiegen – und das im Jahr der Corona-Pandemie. Gegenüber 2019 legten die Angebote für Neubauten und gebrauchte Objekte im Schnitt um 13 Prozent zu. Das geht aus einer Analyse der Leipziger Firma GeoMap hervor. Damit setzt sich ein Trend fort, der seit 2014 anhält. Im Zeitraum von 2014 bis 2020 haben sich die Angebotspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Oschatz verdreifacht (siehe Grafik).

Große Städte zu teuer

Einen Grund für diese Entwicklung nennt Kerstin Hübner von GeoMap im Gespräch mit der OAZ: „Deutschlandweit steigen die Preise im Speckgürtel der großen Städte, weil es dort zu teuer ist. Die Käufer suchen ein Fleckchen im Grünen.“ Zum Vergleich: Im Vorjahr hat GeoMap im Leipziger Stadtgebiet 1236 Verkaufsangebote für Eigenheime und sogenannte Stadthäuser in Annoncen und Prospekten aller Art registriert. Der verlangte Durchschnittspreis pro Quadratmeter Wohnfläche kletterte von 2985 auf 3197 Euro – also um 212 Euro. Die Grundstückskosten sind in diesem Betrag bereits enthalten. Ein Haus in Leipzig kostet also mehr als das Doppelte im Vergleich zu Oschatz.

2014 noch durchschnittlich 482 Euro je Quadratmeter

Im Jahr 2014 wurden Häuser in Oschatz noch für durchschnittlich 482 Euro je Quadratmeter angeboten. Insgesamt 53 Inserate konnte GeoMap dafür auswerten. Bevor sich Käufer zum Abschluss eines Vertrages entschlossen hatten, vergingen im Durchschnitt 218 Tage.

2020 richtig Schwung im Immobilien-Geschäft

Im vergangenen Jahr – dem Jahr der Corona-Pandemie – kam im Vergleich zu 2014 dagegen richtig Schwung ins Immobilien-Geschäft. Die Zahl der ausgewerteten Inserate hatte sich mit 247 auf das Fünffache der Zahl von 2014 erhöht. Und die Käufer entschlossen sich auch schneller zum Abschluss eines Vertrages – im Durchschnitt nach 100 Tagen.

Angebotsdaten und nicht die Kaufpreise

Klar ist aber auch: Nicht für jedes Haus in Oschatz wurde 2020 der Durchschnittspreis von 1446 Euro je Quadratmeter erzielt. Schnäppchenjäger kamen mit einem Verkaufspreis von 452 Euro je Quadratmeter am unteren Ende der Skala zum Zuge. Auf der anderen Seite musste bei besonders begehrten Immobilien bis maximal 2564 Euro je Quadratmeter hingeblättert werden. „Das sind Angebotsdaten und nicht die Kaufpreise, die tatsächlich erzielt werden“, schränkt Kerstin Hübner die Aussagekraft der Zahlen ein.

In Oschatz gutes Angebot an Baugrundstücken

Einem weiteren Preisschub in Oschatz kann mit einem vergrößerten Angebot an Wohnhäusern, zum Beispiel durch das Erschließen neuer Baugebiete begegnet werden. Doch auch hier steigen tendenziell die Verkaufspreise. Im ersten Abschnitt eines neuen Wohngebietes mit insgesamt 63 Baugrundstücken im Stadtteil Fliegerhorst verlangte die Stadt noch 75 Euro pro Quadratmeter. Die Verkaufspreise für den zweiten Bauabschnitt mit 42 Grundstücken stehen noch nicht fest, werden aber deutlich höher als im ersten Abschnitt sein. Und dann gibt es noch das Wohngebiet Altstadtblick. Hier wurden die Preise Ende des vergangenen Jahres mit 89 Euro pro Quadratmeter (kommunale Grundstücke) und 110 Euro pro Quadratmeter (Grundstücke der Wohnstätten GmbH) festgelegt.

Das IT-Unternehmen GeoMap aus der Essener Straße in Leipzig ist aus einem Forschungsprojekt mit der Handelshochschule Leipzig (HHL) entstanden. Für seine Immobilien-Datenbanken arbeitet GeoMap mit mehr als 5000 Anbietern im gesamten deutschsprachigen Raum zusammen. Laut Geschäftsführer Marco Hoffmann ermöglicht diese Basis einen umfassenden Überblick auch für einzelne Segmente von regionalen Märkten.

