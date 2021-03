Wolf mitten in Riesa gefilmt: Zieht das Raubtier weiter nach Oschatz?

Riesa/Oschatz

Ein Wolf, auf der Flucht mitten im Stadtgebiet von Riesa – nur 15 Kilometer von Oschatz entfernt: „Leute, unfassbar: Hier rennt ein Wolf in der Stadt rum“, sagt ein Mann, während er das offensichtlich verängstigte Tier mit seinem Auto weiter verfolgt und dabei mit dem Smartphone abfilmt. Die Aufnahmen vom Montag, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen nur unscharfe Bilder des hundeähnlichen Tieres.

Flucht in Betriebsgelände

Als der Wolf an einem Zaun in eine Sackgasse gelangt, quert er direkt vor dem Fahrzeug die Straße, um nach einem Durchschlupf zu suchen. Den findet es dann im Zaun zum ehemaligen Betriebsgelände der Arbonia Riesa, durch den es sich panisch hindurchzwängt und weiter in Richtung des benachbarten Feralpi Stahlhandels flüchtet.

Knapp 40 Sekunden ist das Tier zu sehen, bevor es auf einem Betriebsgelände entkommt. Quelle: Screenshot/Facebook

Video im Internet verbreitet

„Es wurden Maßnahmen besprochen, unter anderem, dass die Mitarbeiter informiert werden und dem Tier nicht nachgestellt werden soll“, teilte die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Die Polizeidirektion Dresden hatte die Wolfs-Experten kontaktiert, nachdem sich die Filmaufnahmen im Internet verbreiteten. Dort stieß die Verfolgungsjagd nicht nur auf Interesse, sondern auch auf Unverständnis: Kritisiert wurde, dass das Tier durch die Verfolgung in Panik versetzt wurde.

Wolf sucht Deckung

Vor Ort konnten die Experten der Fachstelle den Wolf allerdings nicht sichten. „Auf dem Betriebsgelände ist das Tier seit Montagmittag nicht mehr gesehen worden“, sagte LfULG-Pressesprecherin Karin Bernhardt auf Nachfrage am Dienstag. Es gebe auch keine Hinweise, dass sich der Wolf noch auf dem Gelände aufhalte. Zudem sei am Dienstagmorgen ein Wolf südlich von Riesa gesichtet worden. Das Raubtier ist also nicht in Richtung der westlich von Riesa gelegenen Stadt Oschatz unterwegs.

Die Experten der Fachstelle Wolf nehmen an, dass es sich dabei um dasselbe Tier handele, das weitergezogen sei. „Da es auf dieser Elbseite kein bestätigtes Rudel gibt, wird vermutet, dass es ein durchziehendes Tier ist. Jungwölfe nabeln sich von ihrem elterlichen Rudel ab und legen dabei oft mehrere hundert Kilometer zurück, um eine Partnerin oder einen Partner zu finden“, beschreibt Bernhardt.

Wölfe meiden Menschen

Zwar kommen Wölfe bei ihren Streifzügen auch immer wieder an Ortschaften vorbei oder durchqueren diese. Dass sich Wölfe wie in Riesa in einem Ort verlaufen, komme jedoch selten vor. „Wölfe sind sehr vorsichtige Tiere. Sie nehmen Menschen mit ihren gut ausgebildeten Sinnen meist frühzeitig wahr und weichen meist bereits aus, bevor sie überhaupt bemerkt werden.“

Wer dennoch einem Wolf begegne, solle sich ruhig verhalten und das Tier nicht in die Enge treiben. In der Regel drehe der Wolf um und ziehe von dannen.

Raubtiere sorgen für Unruhe

Seit zwei Jahren ist Hans-Jürgen Horn als Pächter des Eigenjagdbezirkes „Stadtwald Oschatz“ für das 123 Hektar große Waldstück zwischen dem Stadtteil Fliegerhorst und der Grenze zur Gemarkung Lampersdorf zuständig. Hält er es für möglich, dass ähnlich wie in Riesa ein Wolf durch Oschatz marschieren könnte? „Ja, auf alle Fälle“, sagt der Jäger. Mit eigenen Augen hat er das Raubtier zwar noch nicht gesehen. „Dass er da ist, merkt man aber sofort, wenn man kein Wild mehr sieht.“ Das sei zum Beispiel vor zwei, drei Wochen auf einer Wiese im Stadtwald Oschatz der Fall gewesen – an dem Weg von der Forsthauskurve zur Schutzhütte. „Da war das Wild plötzlich weg.“

Auch der Vorsitzende des Jagdverbandes Oschatz Rainer Krause hat das Video vom Riesaer Wolf gesehen. „Das könnte genau so hier passieren, dass der Wolf durch Oschatz läuft“, sagt er. Am Schmorkauer Friedhof habe er im November 2019 einen ausgewachsenen Wolf beobachtet.

Erster Wolf in Oschatz am 23. Januar 2019 in Fotofalle getappt

Zum ersten Mal ist am 23. Januar 2019 auf Oschatzer Flur ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Aufgestellt hatte die Wildkamera Jürgen Katscher, Jagdpächter im Kirchenwald Oschatz, im Wald zwischen Striesa und Collm – etwa 200 Meter vom Bitumenweg für Spaziergänger und Radfahrer entfernt.

Von Manuel Niemann und Frank Hörügel