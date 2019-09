Wolfgang Lippert plaudert in Oschatz aus dem Unterhaltungs-Nähkästchen

Oschatz

Seinen größten, von Arndt Bause komponierten Hit „Erna kommt“, fand er selbst nicht so toll – mit diesen und anderen überraschenden Bekenntnissen unterhielt Wolfgang Lippert am Sonntagabend knapp 80 Besucher in der Stadthalle. Seine Erinnerungen, aufgeschrieben und vorgetragen im Wechsel mit der Oschatzer Bibliothekarin Eleonore Reichel, boten dem Publikum zwei Stunden kurzweilige Unterhaltung. Mehr noch als die gelesenen Passagen beeindruckten die Episoden, die „Lippi“ frei erzählt – und Eleonore Reichel, genannt „Lorle“, bisweilen schnippisch kommentierte. Für beides gab es, ebenso wie für Lipperts Gesangseinlagen, Applaus. Die Einblicke in Kindheit, Jugend und Privatleben des Entertainers überzeugten genau so wie die Schlaglichter auf die Unterhaltungsbranche DDR und bundesweit – in beiden kennt er sich aus. Der gelernte Kfz-Mechaniker mit Faible für Fotografie, so erfuhr das Publikum, wird auch im Alter von 67 Jahren noch täglich von seiner 99 Jahre alten Mutter angerufen – und sei es nur um sich zu erkundigen, ob er auch genug zu essen habe. Details wie diese machen Lippert sympathisch, ebenso seine Nähe zum Publikum. Wenn er Fotos aus seiner Schulzeit zeigt, ist es schwer zu glauben, dass das einer ist, der täglich vor Kameras steht und neunmal das einstige ZDF-Aushängeschild „Wetten, dass...?“, moderierte.

Von Christian Kunze