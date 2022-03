Wolfsalarm bei Oschatz: Raubtiere reißen Damwild-Kälber

Oschatz/Zaußwitz

Dieses Video breitet sich derzeit wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien aus. Am Dienstagnachmittag dieser Woche tauchte ein

Wölfe bei Zaußwitz, gefilmt von Rick Langenbach. Quelle: privat

Wolfspaar acht Kilometer von Oschatz entfernt bei Zaußwitz auf – am helllichten Tag. Der Lampertswalder Rick Langenbach brachte gerade mit seinem Traktor Flüssigdünger auf dem Acker aus und filmte die Tiere, die sich scheinbar nicht vom Motorengeräusch des Traktors beeindrucken ließen. „Ich habe mich noch gewundert: Sind hier Hunde abgehauen?“ Doch dann wurde ihm klar, dass es sich dabei um Wölfe handeln müsste. „Die Wölfe sind 20 Meter neben meinem Traktor hergelaufen und haben etwa zehn Minuten lang rumgetobt und miteinander gespielt“, erinnert sich der 34-Jährige. Erst als der Traktorist hupte, machten sich die Tiere vom Acker. Waren das wirklich Wölfe? Das Video wurde mittlerweile von Experten des Landesumweltamtes gesichtet. „Ja, es handelt sich um Wölfe“, bestätigt Falk Hofer von der Behörde mit Sitz in Pillnitz bei Dresden auf Anfrage.

Ist es normal, dass Wölfe keine Scheu vor Menschen haben? „Dass Wölfe tagsüber gesehen werden, ist nichts Ungewöhnliches und kein Anzeichen einer fehlenden oder verlorenen Scheu“, sagt Hofer. Insbesondere gegenüber Fahrzeugen zeigten die Tiere oft eine geringe Fluchtdistanz, da sie diese Fahrzeuge nicht mit Menschen in Verbindung bringen würden.

Wölfe bringen Fahrzeuge nicht mit Menschen zusammen

Thomas Weber hat in dieser Gegend bereits am 25. Februar gegen 7.45 Uhr zwei Wölfe gefilmt – auf einem Feld etwa 20 Meter von der Straße zwischen Borna und Strehla in Höhe des Abzweiges nach Zaußwitz entfernt. „Das gibt es doch gar nicht“, dachte sich Weber und filmte die Tiere mit seinem Handy. Der Zaußwitzer hält selbst ein paar Schafe – als natürliche Rasenmäher für seine große Wiese. Die vergangenen Wochen standen die Tiere im Stall und waren hier relativ sicher. An diesem Wochenende will Thomas Weber seine Schafe aber rauslassen. Keine Angst vorm Wolf? „Wenn es passiert, passiert es. Ich kann es ja nicht verhindern“, sagt er.

Diese schmerzhafte Erfahrung hat Torsten Kühne bereits machen müssen. Der Landwirt hält in Zaußwitz Rot- und Damwild – derzeit zwölf Damwild-Tiere und 40 Stück Rotwild – und vermarktet das Wildfleisch selbst. In der Nacht zu Sonntag wurden zwei Damwild-Kälber in einem seiner beiden Gehege getötet. Beim Anblick der beiden toten Kälber seien seine Emotionen als Tierliebhaber hoch gekocht: „Das kann man nicht in Worte fassen.“

Bereits am Donnerstag vergangener Woche – also drei Tage vor dem Wolfsriss – hatte in Zaußwitz höchstwahrscheinlich ein Wolf die Lage sondiert und das Rotwild aufgeschreckt. „Die waren aufgeregt wie verrückt und sind durch den Zaun geflüchtet“, sagt der Landwirt. 18 Tiere waren ausgebüxt. 15 konnten wieder eingefangen werden, drei sind noch verschwunden. „Jetzt haben wir uns entschieden, einen Wolfszaun mit staatlicher Förderung zu bauen.“ Der Zaun soll beide Gehege auf einer Gesamtlänge von 3,5 Kilometern vor den Raubtieren schützen und mit einem Untergrabschutz versehen werden. Noch besser wäre es nach seiner Ansicht, wenn der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen würde. „Es kann doch nicht sein, dass sich die Wölfe unreguliert vermehren können.“ In anderen Ländern wie Finnland funktioniere es doch auch, dass der Bestand reguliert werde.

Zwei Damwild-Kälber getötet

Die Fachstelle Wolf bestätigt, dass im Zaußwitzer Gehege zwei etwa zehn Monate alte Damwild-Kälber getötet wurden. Am Sonntagnachmittag war ein Gutachter der Fachstelle vor Ort und begutachtete den Riss. „Anhand der vorgefundenen Rissmerkmale konnte der Wolf mit hinreichender Sicherheit bestätigt werden“, so Falk Hofer vom Landesamt. Und er weist darauf hin, dass ein Untergrabschutz einen effektiven Schutz vor Wolfsübergriffen darstelle. Sachsen fördere Herdenschutzmaßnahmen, die dem Schutz von Schafen, Ziegen sowie Gehegewild dienen, zu 100 Prozent. Zudem könnten Tierhalter eine individuelle Herdenschutzberatung in Anspruch nehmen. „Mit Blick auf die neue Weidesaison sollten Tierhalter ihre Schutzmaßnahmen überprüfen und die Beratungs- und Förderangebote in Anspruch nehmen“, rät Hofer.

Eventuell vom Rudel in der Dahlener Heide

Woher die Zaußwitzer Wölfe stammen, ist derzeit noch unklar. „Es besteht aber die Möglichkeit, dass es sich um Wölfe des Rudels in der Dahlener Heide handelt. Die kommenden Wochen werden dahingehend hoffentlich weitere Erkenntnisse bringen“, hofft Falk Hofer.

Wölfe sind normalerweise menschenscheu

Müssen die Einwohner der Region Oschatz jetzt Angst vor Wölfen haben? Eher nicht, denn die Tiere sind im Normalfall menschenscheu. Sicherheitshalber gibt das Landesumweltamt aber dennoch Tipps zu Verhaltensregeln für den Fall einer Begegnung mit dem Raubtier. „Machen Sie sich bemerkbar und gehen Sie langsam zurück. Sie können dabei reden, rufen oder in die Hände klatschen. Rennen Sie nicht! Falls der Wolf Ihnen wider Erwarten folgt, bleiben Sie stehen und schreien Sie ihn an. Versuchen Sie ihn einzuschüchtern, indem Sie sich großmachen und eventuell etwas nach ihm werfen. Gehen Sie eher auf das Tier zu als von ihm weg“, rät Falk Hofer.

Wer einem Wolf begegnet oder ihn sieht, sollte die Fachstelle Wolf kontaktieren: Tel. 035242 631 8201, E-Mail: fachstellewolf.lfulg@smekul.sachsen.de

Von Frank Hörügel