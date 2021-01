Wolfssichtung im Wermsdorfer Wald: stattliches Tier am Straßenrand

Collm-Region

Mehrere Monate gab es keine offiziellen Informationen über die Wölfe, die sich in der Collm-Region angesiedelt haben. Am vergangenen Mittwochmorgen meldeten zwei Autofahrer unabhängig von einander auf Facebook, dass sie im Wermsdorfer Wald einen einzelnen Wolf gesichtet haben. Das Tier stand offenbar am Straßenrand.

Letzte offizielle Sichtung vor einem Jahr

Beiden Kraftfahrern gelangen jedoch noch nur undeutliche Aufnahmen des Tieres. Unter Jägern und Waldarbeitern ist es kein Geheimnis, dass die Wölfe in der Collm-Region heimisch geworden sind. Die letzte offizielle Wolfssichtung liegt jetzt allerdings etwa ein Jahr zurück. Im Januar/Februar 2020 zog offenbar ein einzelnes Tier seine blutige Spur durch die Collm-Region und war auch im Nachbarkreis Leipzig auf der Pirsch. In der Nähe von Oschatz riss das Tier zwei Schafe und war dann offenbar auch auf dem Gelände des Hühnerhofes in Liptitz aktiv. Insgesamt musste der Tierhalter acht tote Schafe beklagen. Seit dem herrschte Funkstille.

Frage nach den Rudel noch nicht klar beantwortet

Möglicherweise sind die Wölfe gerade in den Wintermonaten aktiv. Inzwischen ist noch nicht ganz klar, ob es im Bereich des Wermsdorfer Waldes und der Dahlener Heide auch wirklich ein heimisches Rudel gibt oder das Gebiet nur regelmäßig als Durchzugsgebiet genutzt wird. Eine echte Gefährdung des Menschen durch den Wolf ist nicht zu erwarten.

Von Hagen Rösner